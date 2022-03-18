https://tr.sputniknews.com/20220318/ankarada-isid-operasyonu-yabanci-uyruklu-8-kisi-gozaltina-alindi--1054836669.html

Ankara'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı

Ankara'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı

Ankara’da IŞİD'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T10:13+0300

2022-03-18T10:13+0300

2022-03-18T10:13+0300

türkiye

işid

operasyon

terörle mücadele şubesi (tem)

polis

ankara

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406268_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_10bd7d1d5941b640f5281eac34b0c14a.jpg

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatı olan yabancı uyruklu 11 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220310/isid-oldurulen-kureysinin-yerine-yeni-lider-secti-1054620916.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işid, operasyon, terörle mücadele şubesi (tem), polis, ankara, gözaltı