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Ankara'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı
Ankara'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı
Ankara’da IŞİD'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
işid
operasyon
terörle mücadele şubesi (tem)
polis
ankara
gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatı olan yabancı uyruklu 11 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
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işid, operasyon, terörle mücadele şubesi (tem), polis, ankara, gözaltı

Ankara'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı

10:13 18.03.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Ankara’da IŞİD'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatı olan yabancı uyruklu 11 kişiyi tespit etti.
Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı.
Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
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