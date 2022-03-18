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Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne gözaltına alındı
Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Anne... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T16:10+0300
2022-03-18T16:10+0300
türkiye
diyarbakır
bismil
anne
bebek
çamaşır suyu
şırınga
gözaltı
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Bismil Devlet Hastanesi’ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, bebeğin neden kustuğunu öğrenmek için anneye sorular sordu.N.E. ise sevgilisi ile tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, kadını gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/yalovada-13-gunluk-bebegini-zehirlemekle-suclanan-baba-icin-istenen-ceza-aciklandi-1054624706.html
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diyarbakır, bismil, anne, bebek, çamaşır suyu, şırınga, gözaltı

Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne gözaltına alındı

16:10 18.03.2022
© AP Photo / David ZalubowskiŞırınga
Şırınga - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / David Zalubowski
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Anne gözaltına alındı.
Bismil Devlet Hastanesi’ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, bebeğin neden kustuğunu öğrenmek için anneye sorular sordu.
N.E. ise sevgilisi ile tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.
İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, kadını gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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