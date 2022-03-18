https://tr.sputniknews.com/20220318/bebegine-siringa-ile-camasir-suyu-iciren-anne-gozaltina-alindi-1054852985.html

Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne gözaltına alındı

Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Anne... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T16:10+0300

2022-03-18T16:10+0300

2022-03-18T16:10+0300

türkiye

diyarbakır

bismil

anne

bebek

çamaşır suyu

şırınga

gözaltı

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Bismil Devlet Hastanesi’ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, bebeğin neden kustuğunu öğrenmek için anneye sorular sordu.N.E. ise sevgilisi ile tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, kadını gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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