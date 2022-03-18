https://tr.sputniknews.com/20220318/cumhurbaskani-erdogan-zaferin-107-yili-icin-canakkalede-1054842078.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl kutlamaları çerçevesinde, Çanakkale Anıtı'nın olduğu tören alanına geldi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T12:22+0300

2022-03-18T12:22+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

çanakkale zaferi

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Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

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recep tayyip erdoğan, çanakkale zaferi