https://tr.sputniknews.com/20220318/cumhurbaskani-erdogan-zaferin-107-yili-icin-canakkalede-1054842078.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl kutlamaları çerçevesinde, Çanakkale Anıtı'nın olduğu tören alanına geldi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T12:22+0300
2022-03-18T12:22+0300
2022-03-18T12:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
çanakkale zaferi
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Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
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recep tayyip erdoğan, çanakkale zaferi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de
12:22 18.03.2022 (güncellendi: 12:23 18.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl kutlamaları çerçevesinde, Çanakkale Anıtı'nın olduğu tören alanına geldi.
Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.