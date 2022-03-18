Türkiye
SON DAKİKA| Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220318/cumhurbaskani-erdogan-zaferin-107-yili-icin-canakkalede-1054842078.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl kutlamaları çerçevesinde, Çanakkale Anıtı'nın olduğu tören alanına geldi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T12:22+0300
2022-03-18T12:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
çanakkale zaferi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054842327_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_feed8d2ee34c4981b02109e0607ea9ca.jpg
Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054842327_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cadf303d84722d63913fc4421d65e06a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, çanakkale zaferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin 107. yılı için Çanakkale'de

12:22 18.03.2022 (güncellendi: 12:23 18.03.2022)
© AAÇanakkale Zaferi
Çanakkale Zaferi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl kutlamaları çerçevesinde, Çanakkale Anıtı'nın olduğu tören alanına geldi.
Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала