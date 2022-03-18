Devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar, Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak

"İlk defa devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak. Katılan özel tiyatrolar 26 ve 27 Mart'ta Türkiye genelinde iki temsil gerçekleştirecek. 27 Mart'ta tüm özel tiyatrolar ve devlet tiyatroları aynı anda pek çok oyunu seyirciyle buluşturacak. İstanbul'daki bir tiyatro Hakkari'de, İzmir'deki bir tiyatro Muş'ta, Denizli'deki bir tiyatro Afyonkarahisar'da perde açacak. Bu olağanüstü güzel ve ilk defa yapılan bir şey. Hem özel tiyatroların hem de devlet tiyatrolarının 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutluyor olmaları muhteşem bir şey. 81 ilimizdeki tüm tiyatroseverler farklı farklı illerde farklı farklı oyunlar izleyecek."