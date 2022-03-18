Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220318/gulistan-dokunun-gozaltina-alinan-erkek-arkadasi-zeynal-abarakov-serbest-birakildi-1054833809.html
Gülistan Doku'nun gözaltına alınan erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, serbest bırakıldı
Gülistan Doku'nun gözaltına alınan erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, serbest bırakıldı
Tunceli’de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T06:49+0300
2022-03-18T06:49+0300
türkiye
gülistan doku
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054833784_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ec89c563d16224754869ea55374efb22.jpg
Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynel Abarakov ile ilgili gözaltı kararı çıkarıldı.Savcılığın talimatıyla Zeynel A., bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Zeynal Abarakov'un, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alındığı öğrenildi.Zeynel Abarakov, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesine başvurulan Zeynel A., adli kontrolle serbest bırakıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054833784_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_43f6fac6b41e75085d542003cd209263.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gülistan doku, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

Gülistan Doku'nun gözaltına alınan erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, serbest bırakıldı

06:49 18.03.2022
© Twitter Gülistan Doku
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© Twitter
Abone olGoogle news
Tunceli’de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı Zeynel Abarakov, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynel Abarakov ile ilgili gözaltı kararı çıkarıldı.
Savcılığın talimatıyla Zeynel A., bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Zeynal Abarakov'un, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alındığı öğrenildi.
Zeynel Abarakov, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesine başvurulan Zeynel A., adli kontrolle serbest bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала