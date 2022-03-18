https://tr.sputniknews.com/20220318/gulistan-dokunun-gozaltina-alinan-erkek-arkadasi-zeynal-abarakov-serbest-birakildi-1054833809.html
Gülistan Doku'nun gözaltına alınan erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, serbest bırakıldı
Gülistan Doku'nun gözaltına alınan erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, serbest bırakıldı
Tunceli’de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T06:49+0300
2022-03-18T06:49+0300
2022-03-18T06:49+0300
türkiye
gülistan doku
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynel Abarakov ile ilgili gözaltı kararı çıkarıldı.Savcılığın talimatıyla Zeynel A., bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Zeynal Abarakov'un, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alındığı öğrenildi.Zeynel Abarakov, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesine başvurulan Zeynel A., adli kontrolle serbest bırakıldı.
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gülistan doku, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
Gülistan Doku'nun gözaltına alınan erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, serbest bırakıldı
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Tunceli’de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı Zeynel Abarakov, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynel Abarakov ile ilgili gözaltı kararı çıkarıldı.
Savcılığın talimatıyla Zeynel A., bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Zeynal Abarakov'un, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alındığı öğrenildi.
Zeynel Abarakov, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesine başvurulan Zeynel A., adli kontrolle serbest bırakıldı.