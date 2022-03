https://tr.sputniknews.com/20220318/milli-gazete-gyy-kurdas-secim-yasasi-teklifini-elestirdi-yuzde-3e-indirilseydi-daha-makul-olurdu-1054858384.html

Milli Gazete GYY Kurdaş seçim yasası teklifini eleştirdi: ‘Yüzde 3’e indirilseydi daha makul olurdu’

Milli Gazete GYY Kurdaş seçim yasası teklifini eleştirdi: ‘Yüzde 3’e indirilseydi daha makul olurdu’

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, seçim yasası teklifini “Yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirildi. Bu bana çok makul gelmedi, yüzde üçe indirilseydi belki”... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’te konuşan Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, AK Parti ve MHP tarafından meclise sunulan seçim yasası teklifini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Kurdaş, teklifin ardındaki sebepleri “Bu kadar bekleniyordu. İktidar cenahının medyasına bazen sızdırılıyordu. Bunlar konuşuluyordu. Özellikle yüzde 7 konusu, bölgesel artık oylarla ilgili konu biraz daha ortaya çıkmış oldu. Son seçimlerle beraber seçim kanunuyla girilmişti. İster istemez bunun sonuçları görülmüştü. MHP mağdur olduğunu düşünüyordu çünkü ittifak kanunundan dolayı artık oylar konusu gündeme gelmiş ve bazı seçim bölgelerinde MHP her ne kadar daha fazla oy sayısına sahip olsa da kendisinden daha az oy alan iyi partiye milletvekili kaptırmıştı. Bu artık oy dağılımından kaynaklı mağduriyet çerçevesinde bakıldı ve MHP’nin ısrarı ve isteği ile artık oylar ve ittifaktaki partilerin oylarına dair bir karar verilmiş oldu. Yüzde 7 barajı önemliydi. Burada Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde dedi ki küçük partilerin süreci manipüle etmesine mani olacağız’ dedi. Yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirildi. Bu bana çok makul gelmedi, yüzde üçe indirilseydi belki” diye yorumladı.‘Bu uygulama aslında ‘demokratürdür’’Demokrasilerde istikrardan ziyade temsilin önemli olduğunu belirten Kurdaş, Türkiye’deki mevcut sistemi “İstikrar deniyor. Aslında olması gereken temsilde adalettir. Temsilde adalet varsa her oy çok kıymetlidir. Aslında işin ruhu budur. Her oyun çok kıymetli olması gerekir. Genellikle istikrar tercih ediliyor, muhalefete baktığınız zaman Türkiye’de de dünyada da yüzde 3-5’e razılar. Millet iradesi ve demokrasi diyorsak her oy önemlidir. Erbakan Hocamızın Türkiye’deki uygulama için kullandığı deyimiyle demokratür olarak ifade ediyordu. Bunu da Alman bir yazardan okuduğu ifadeyle ‘eğer demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi ise demokratur halkın alet edilmesidir’ diye açıklıyordu. Bu uygulama aslında demokratürdür” diye niteledi.‘Özgür irade ile oy vermek diye bir şey yok’Kurdaş, ekonomik durum ve medya arasındaki ilişkiyi “Baraja gerek yok. Baraja gitmeden önce seçmen üzerinde zaten birileri ciddi bir savaş veriyor. Özgür irade ile oy vermek diye bir şey yok. Şu atmosferde, devletin de işin içerisinde olduğu böyle bir medya düzeninde bireyin özgür iradesi dediğimiz şey safsataya doğru dönüyor. Son dönemde ekonomi çok kötüye gidince algı yönetimleri biraz zayıfladı. Önceden duygu üzerinden gidilebiliyordu. Demirel ‘Tencerenin yıkamayacağı hükümet yoktur’ diyordu ya işte iktidar cenahından baktığımız zaman böyle bir tablodur. Demokratür olarak adlandırıyorum, seçmenin alet edilmesi düzenlemeleri bunlar” diye açıkladı.‘50+1 sistemi yüzde 0.5-2 arasında oy alanları kıymetli hale getirdi’Kurdaş, Türkiye’de değişimlerin ardındaki nedeni “Seçim kanunları şöyle yapılır: Milletin buna bir ihtiyacı vardır, siyasetin önünün açılması gerekir ya da iktidarın ihtiyacı vardır. Türkiye’deki uygulamalar genellikle iktidarın ihtiyacı için yapılıyor. Siyasette bir düğümü açmak için değil. 12 Eylül darbesinin etkilerini kaldırmak için değil. Güya referandumla, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile devletin bürokrasinin siyasetin önünü açtılar. Açtık hadi, şimdi tekrar neden? Demek ki iktidar ve MHP diyor ki ‘10 alamayacağım. O zaman MHP barajı aşmalı’ ihtiyacına göredir. Milletin ihtiyacını görecek siyasal adımlar atsak Türkiye normalleşecek hatta belki bu iktidarın işine yarayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın toplantısında ‘Böyle düzenlediler ama oyu biz daha alacağız, aleyhlerine olacak’ dedi. Sayın Erdoğan ‘küçük partilerin siyaseti manipüle etmesine mani olacağız’ diyor. Getiren kendileri, 50+1 sistemi öyle bir sistem ki yüzde 0.5’lik bir oy yüzde 49.5 oy alacak bir blok kadar etkilidir. Aslında kendi getirdikleri sistem yüzde 0.5-2’yi çok kıymetli getirmiş oldu” diye anlattı.

