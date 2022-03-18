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MotoGP'de sıradaki durak Endonezya
MotoGP'de sıradaki durak Endonezya
Dünyanın en çok takip edilen motor sporu organizasyonlarından MotoGP, Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışıyla devam edecek. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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spor
motogp
endonezya
motosiklet
turnuva
yarış
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MotoGP takvimine bu yıl eklenen Endonezya Grand Prix'si, ülkenin Batı Nusa Tenggara bölgesindeki Lombok Adası'nda yer alan 4.3 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Mandalika Pisti'nde koşulacak.20 tur üzerinden yapılacak yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/dunya-superbike-sampiyonu-razgatlioglunun-motogp-testi-onaylandi--1053524255.html
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motogp, endonezya, motosiklet, turnuva, yarış

MotoGP'de sıradaki durak Endonezya

10:46 18.03.2022
© AA2020 MotoGP Dünya Şampiyonası
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Dünyanın en çok takip edilen motor sporu organizasyonlarından MotoGP, Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışıyla devam edecek.
MotoGP takvimine bu yıl eklenen Endonezya Grand Prix'si, ülkenin Batı Nusa Tenggara bölgesindeki Lombok Adası'nda yer alan 4.3 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Mandalika Pisti'nde koşulacak.
20 tur üzerinden yapılacak yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.
MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.
Toprak Razgatlıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu'nun MotoGP testi onaylandı
6 Şubat, 12:32
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