https://tr.sputniknews.com/20220318/motorine-buyuk-zam-geliyor-1054839070.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Motorinin litre fiyatının bu gece 1 lira 96 kuruş zamlanması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise artış öngörülmüyor. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T11:30+0300

2022-03-18T11:30+0300

2022-03-18T11:30+0300

ekonomi

motorin

benzin

zam

fiyat

artış

akaryakıt

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103301/48/1033014834_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cb5a5e51fccc9c6c1458825784c27743.jpg

Petrol fiyatlarında tablonun tersine dönmesiyle akaryakıtta da yeni zamlar göründü.Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 96 kuruş zamlanacak.Benzinde ise bugün fiyat değişimi beklenmiyor.Yeni̇ fi̇yat ne olacak?Sözcü'nün aktardığına göre, bu geceki zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20.63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20.74 TL’ye yükselecek.Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul’da 18.10 TL, Ankara’da 18.20 TL, İzmir’de 18.22 TL’den satılıyor.Bu geceki zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220317/benzin-ve-motorinde-indirim-1054801403.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motorin, benzin, zam, fiyat, artış, akaryakıt, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)