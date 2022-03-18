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Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Motorinin litre fiyatının bu gece 1 lira 96 kuruş zamlanması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise artış öngörülmüyor. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T11:30+0300
2022-03-18T11:30+0300
ekonomi
motorin
benzin
zam
fiyat
artış
akaryakıt
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
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Petrol fiyatlarında tablonun tersine dönmesiyle akaryakıtta da yeni zamlar göründü.Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 96 kuruş zamlanacak.Benzinde ise bugün fiyat değişimi beklenmiyor.Yeni̇ fi̇yat ne olacak?Sözcü'nün aktardığına göre, bu geceki zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20.63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20.74 TL’ye yükselecek.Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul’da 18.10 TL, Ankara’da 18.20 TL, İzmir’de 18.22 TL’den satılıyor.Bu geceki zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220317/benzin-ve-motorinde-indirim-1054801403.html
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motorin, benzin, zam, fiyat, artış, akaryakıt, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

Motorine zam geliyor

11:30 18.03.2022
© AAbenzin, motorin
benzin, motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AA
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Motorinin litre fiyatının bu gece 1 lira 96 kuruş zamlanması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise artış öngörülmüyor.
Petrol fiyatlarında tablonun tersine dönmesiyle akaryakıtta da yeni zamlar göründü.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 96 kuruş zamlanacak.
Benzinde ise bugün fiyat değişimi beklenmiyor.

Yeni̇ fi̇yat ne olacak?

Sözcü'nün aktardığına göre, bu geceki zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20.63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20.74 TL’ye yükselecek.
Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul’da 18.10 TL, Ankara’da 18.20 TL, İzmir’de 18.22 TL’den satılıyor.
Bu geceki zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 olacak.
Motorin, akaryakıt, benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
EKONOMİ
Benzin ve motorinde indirim
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