https://tr.sputniknews.com/20220318/putin-rusya-kirim-ve-sivastopolu-yukseltmek-icin-cok-sey-yapti--1054853666.html

Putin: Rusya Kırım ve Sivastopol'ü yükseltmek için çok şey yaptı

Putin: Rusya Kırım ve Sivastopol'ü yükseltmek için çok şey yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının sekizinci yılı onuruna Moskova’daki Lujniki Stadyumu’nda düzenlenen bir etkinlikte halka... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T16:22+0300

2022-03-18T16:22+0300

2022-03-18T16:53+0300

ukrayna krizi

rusya

kırım

vladimir putin

donbass

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Putin, "Kırım ve Sivastopol’ü yükseltmek için çok şey yaptı, buraların Ukrayna’dayken oldukları küçük düşürücü durumdan kurtarılması gerekiyordu" dedi.Etkinlik kapsamındaki konserler, Ukrayna’daki operasyonla özdeşleşen bir sembol olan ‘Z’ harfine vurgu yapılan, ‘Faşizmsiz bir dünya için’, ‘Rusya için’ yazan bir sahnede gerçekleştiriliyor. Kırım 2014’te düzenlenen referandumla yüzde 97 oranında ‘evet’ oyuyla Rusya’ya bağlanmıştı.Putin, İncil’den bir alıntı yaparak, Donbass’la ilgili, “Her kim dostları için ruhunu ortaya koyduysa, bundan büyük sevgi yoktur” ifadelerini kullandı.Kırımlıların Neo-Nazilerin yolu önüne sert bir engel koyarak doğru davrandığını söyleyen Rus lider, “Bizler Rusya Federasyonu’nun, ortak topraklarda ortak bir kaderin birleştirdiği çok uluslu halkıyız. Bunlar Rusya Anayasası’ndaki ilk satırlar ve her bir kelimesi derin bir anlamla yüklü, büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Putin, Kırım’la ilgili neler yapılması, nasıl hareket edilmesini bildiklerini, belirledikleri tüm planları uygulayacaklarını ifade etti.Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’yı bağlanmayı seçmesiyle ilgili Putin, “Mesele sadece bu kararlar değil. Kırım ve Sivastopol halkı, Neo-Naziler ve aşırı milliyetçilerin önüne sert bir engel koyarak doğru davrandılar. Başka topraklarda olup biten ve hala da olmaya devam eden şeyler bunu en iyi şekilde teyit ediyor” açıklamasını yaptı.'Operasyonun arkasındaki asıl ve başlıca neden insanları bu soykırımdan kurtarmak'Rus lider, “O zamanlar Donbass’ta yaşamakta olanlar ve şimdi de burada yaşamaya devam edenler, darbeyi onaylamıyordu. Onlara karşı hemen cezalandırıcı askeri operasyonlar düzenlendi. Sadece bunlarla yetinilmedi. Aynı zamanda ablukaya alındılar, toplarla sistemli bir şekilde yapılan atışlara maruz kaldılar, buralara hava saldırıları yapılıyordu” dedi.Putin, açıklamalarına şöyle devam etti: “İşte soykırım denen şey budur. Donbass ve Ukrayna’da başlattığımız operasyonun arkasındaki asıl ve başlıca neden, bizi harekete geçiren nokta ve hedef, insanları bu acılardan, bu soykırımdan kurtarmaktır.”Tek bir savaş bile kaybetmeyen Rus amiralden alıntı: ‘Bu fırtınalar Rusya’nın şanına olacak’ Putin ayrıca, operasyonun başladığı gün olan 24 Şubat’ın tamamen tesadüfen, askeri kariyeri boyunca tek bir savaşta dahi mağlubiyeti olmayan seçkin Rus Amiral Fyodor Uşakov’un doğumgününe denk geldiğine dikkat çekti. Uşakov’un ‘Bu fırtınalar Rusya’nın şanına olacak’ sözünü alıntılayan Putin, “O zamanlar öyle oldu. Şimdi de öyle. Her zaman da böyle olacak” dedi.

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rusya, kırım, vladimir putin, donbass