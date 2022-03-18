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https://tr.sputniknews.com/20220318/rusya-devlet-medyasini-yasaklayan-paris-malide-fransiz-devlet-medyasinin-yasaklanmasina-ofkelendi-1054858944.html
Rusya devlet medyasını yasaklayan Paris, Mali'de Fransız devlet medyasının yasaklanmasına öfkelendi
Rusya devlet medyasını yasaklayan Paris, Mali'de Fransız devlet medyasının yasaklanmasına öfkelendi
AB'nin Rusya devletine bağlı RT ve Sputnik'e getirdiği yayın ve erişim yasağını uygulayan Fransa, Mali'deki askeri yönetimin Fransız devletine bağlı RFI ve... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T20:02+0300
2022-03-18T20:02+0300
dünya
fransa
mali
rfi
france 24
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Fransa ile Mali arasındaki ilişkiler, Mali'de ordunun Ağustos 2020'de iktidarı ele geçirmesi, Şubat 2022 için planlanan seçimleri iptal edip 2025'e kadar iktidarda kalacağını açıklaması ve Fransa Büyükelçisi'ni sınırdışı etmesiyle çökerken, gerilim medya savaşına dönüştü. Mali'deki askeri cunta, Mali ordusunun insan hakları ihlallerine dair 'yalan haber' yaymakla suçladığı Fransız devletinin televizyon ve radyo kanallarının yayınlarını askıya aldığını açıkladı.FRANCE 24 televizyon ve RFI radyo kanallarını hedef alan cuntanın sözcüsü Albay Abdulaye Maiga, "Cesur Mali Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yöneltilen bu yanlış iddiaları kesinkes reddeden Mali hükümet, RFI ve France 24'ün yayınını bir sonraki duyuruya kadar askıya almak için prosedür başlattı" açıklamasını yaptı.Açıklamada RFI ve FRANCE 24 'siyasi geçişi istikrarsızlaştırmayı, Mali halkının moralini bozmayı ve Mali ordusunu itibarsızlaştırmayı amaçlayan önceden tasarlanmış bir strateji uygulamakla' suçlandı.İki medya kuruluşunun bağlı olduğu Fransız devlet şirketi France Médias Monde (FMM), 'kararı esefle karşıladığı ve yayıncılarının profesyonelliğini ciddi şekilde baltalayan asılsız suçlamaları şiddetle protesto ettiği' açıklamasını yaptı.'Böyle bir kararın uygulanmamasını sağlamak için tüm temyiz yollarını inceleyeceğini' söyleyen FMM, 'bilgi özgürlüğüne ve gazetecilerinin profesyonelliğine sarsılmaz bağlılığını' teyit etti.Fransa'nın AB'nin Rusya devletine bağlı medya kuruluşları Russia Today (RT), Sputnik ve bunların yan kuruluşlarına getirdiği yayın ve erişim yasağını uygulamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Mali cuntasının Fransız devlet medyasını yasaklamasına tepki gösterdi. Macron, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, "Mali'nin bağımsızlığını kazanmasından beri halkın benimsediği değerlerle tümden çelişir gözüken bu kararı en sert şekilde kınıyorum" dedi. Macron, şubatta yaptığı açıklamada, Fransa ile Avrupalı müttefiklerinin cihatçılarla savaş için konuşlandırdıkları askerleri yaklaşık 10 yıl sonra Mali'den çekeceklerini duyururken, bunu 'Mali'deki askeri cuntanın artan düşmanlığı nedeniyle diplomatik ilişkilerde yaşanan çöküşle' gerekçelendirmişti.Mali cuntasının RFI ve FRANCE 24 kararını Fransa Dışişleri Bakanlığı da kınayarak 'basın özgürlüğüne ağır bir saldırı' diye niteledi. Rusya devlet medya kuruluşlarını tümden yasaklayan AB de 'medya özgürlüğüne yönelik bir saldırı' tepkisini vererek "Kabul edilemez" dedi.AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Nabila Massrali, "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Bu kararı ve dayandırıldığı asılsız suçlamaları kınıyoruz. Cunta, basın özgürlüğüne, haber verme ve haber alma özgürlüğüne saldırarak, kendi bildiğini okumaya devam ettiğini teyit ediyor" dedi. Çeşitli insan hakları grupları tarafından ihlallerle suçlanan Mali ordusu, New York merkezli İnsan Hakları İzleme'nin (HRW) 15 Mart tarihli raporunda, aralık ayının başından beri en az 17 sivilin öldürülmesinden sorumlu tutuldu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e de iletilen ihlal suçlamaları, bu hafta RFI ve FRANCE 24 tarafından haberleştirilmişti.
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fransa, mali, rfi, france 24

Rusya devlet medyasını yasaklayan Paris, Mali'de Fransız devlet medyasının yasaklanmasına öfkelendi

20:02 18.03.2022
© Пресс-служба Президента РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© Пресс-служба Президента РФ
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AB'nin Rusya devletine bağlı RT ve Sputnik'e getirdiği yayın ve erişim yasağını uygulayan Fransa, Mali'deki askeri yönetimin Fransız devletine bağlı RFI ve FRANCE 24'ü yasaklamasına sert tepki gösterdi. Macron "Mali'nin bağımsızlığını kazanmasından beri halkın benimsediği değerlerle tümden çelişen kararı en sert şekilde kınıyorum" dedi.
Fransa ile Mali arasındaki ilişkiler, Mali'de ordunun Ağustos 2020'de iktidarı ele geçirmesi, Şubat 2022 için planlanan seçimleri iptal edip 2025'e kadar iktidarda kalacağını açıklaması ve Fransa Büyükelçisi'ni sınırdışı etmesiyle çökerken, gerilim medya savaşına dönüştü. Mali'deki askeri cunta, Mali ordusunun insan hakları ihlallerine dair 'yalan haber' yaymakla suçladığı Fransız devletinin televizyon ve radyo kanallarının yayınlarını askıya aldığını açıkladı.
FRANCE 24 televizyon ve RFI radyo kanallarını hedef alan cuntanın sözcüsü Albay Abdulaye Maiga, "Cesur Mali Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yöneltilen bu yanlış iddiaları kesinkes reddeden Mali hükümet, RFI ve France 24'ün yayınını bir sonraki duyuruya kadar askıya almak için prosedür başlattı" açıklamasını yaptı.
Açıklamada RFI ve FRANCE 24 'siyasi geçişi istikrarsızlaştırmayı, Mali halkının moralini bozmayı ve Mali ordusunu itibarsızlaştırmayı amaçlayan önceden tasarlanmış bir strateji uygulamakla' suçlandı.
İki medya kuruluşunun bağlı olduğu Fransız devlet şirketi France Médias Monde (FMM), 'kararı esefle karşıladığı ve yayıncılarının profesyonelliğini ciddi şekilde baltalayan asılsız suçlamaları şiddetle protesto ettiği' açıklamasını yaptı.
'Böyle bir kararın uygulanmamasını sağlamak için tüm temyiz yollarını inceleyeceğini' söyleyen FMM, 'bilgi özgürlüğüne ve gazetecilerinin profesyonelliğine sarsılmaz bağlılığını' teyit etti.
Fransa'nın AB'nin Rusya devletine bağlı medya kuruluşları Russia Today (RT), Sputnik ve bunların yan kuruluşlarına getirdiği yayın ve erişim yasağını uygulamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Mali cuntasının Fransız devlet medyasını yasaklamasına tepki gösterdi.
Macron, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, "Mali'nin bağımsızlığını kazanmasından beri halkın benimsediği değerlerle tümden çelişir gözüken bu kararı en sert şekilde kınıyorum" dedi.
Macron, şubatta yaptığı açıklamada, Fransa ile Avrupalı müttefiklerinin cihatçılarla savaş için konuşlandırdıkları askerleri yaklaşık 10 yıl sonra Mali'den çekeceklerini duyururken, bunu 'Mali'deki askeri cuntanın artan düşmanlığı nedeniyle diplomatik ilişkilerde yaşanan çöküşle' gerekçelendirmişti.
Mali cuntasının RFI ve FRANCE 24 kararını Fransa Dışişleri Bakanlığı da kınayarak 'basın özgürlüğüne ağır bir saldırı' diye niteledi.
Rusya devlet medya kuruluşlarını tümden yasaklayan AB de 'medya özgürlüğüne yönelik bir saldırı' tepkisini vererek "Kabul edilemez" dedi.
AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Nabila Massrali, "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Bu kararı ve dayandırıldığı asılsız suçlamaları kınıyoruz. Cunta, basın özgürlüğüne, haber verme ve haber alma özgürlüğüne saldırarak, kendi bildiğini okumaya devam ettiğini teyit ediyor" dedi.
Çeşitli insan hakları grupları tarafından ihlallerle suçlanan Mali ordusu, New York merkezli İnsan Hakları İzleme'nin (HRW) 15 Mart tarihli raporunda, aralık ayının başından beri en az 17 sivilin öldürülmesinden sorumlu tutuldu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e de iletilen ihlal suçlamaları, bu hafta RFI ve FRANCE 24 tarafından haberleştirilmişti.
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