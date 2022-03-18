https://tr.sputniknews.com/20220318/rusyada-18-mart-canakkale-zaferi-ve-sehitleri-anma-gunu-toreni-duzenlendi-1054855030.html

Rusya'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni düzenlendi

Rusya'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni düzenlendi

Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

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Rusya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220318/iletisim-baskanligindan-canakkale-savasi-belgeseli-1054849350.html

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