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Rusya'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni düzenlendi
Rusya'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni düzenlendi
Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220318/iletisim-baskanligindan-canakkale-savasi-belgeseli-1054849350.html
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türkiye, rusya, moskova, çanakkale, çanakkale savaşı

Rusya'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni düzenlendi

16:51 18.03.2022
© Fotoğraf : Türkiye Cumhuriyeti Moskova BüyükelçiliğiRusya'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni düzenlendi
Rusya'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© Fotoğraf : Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği
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Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Rusya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan 'Çanakkale Savaşı' belgeseli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
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İletişim Başkanlığı'ndan 'Çanakkale Savaşı' belgeseli
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