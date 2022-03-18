https://tr.sputniknews.com/20220318/rusyada-18-mart-canakkale-zaferi-ve-sehitleri-anma-gunu-toreni-duzenlendi-1054855030.html
Rusya'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni düzenlendi
Rusya'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni düzenlendi
Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T16:51+0300
2022-03-18T16:51+0300
2022-03-18T16:51+0300
türkiye
türkiye
rusya
moskova
çanakkale
çanakkale savaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054854932_0:0:1518:855_1920x0_80_0_0_07c4a95ee4382bd25ca3010fc0027d06.jpg
Rusya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220318/iletisim-baskanligindan-canakkale-savasi-belgeseli-1054849350.html
türkiye
rusya
moskova
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054854932_229:0:1518:967_1920x0_80_0_0_f7878bbb1fe349b3af1c27693df0d902.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rusya, moskova, çanakkale, çanakkale savaşı
Rusya'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni düzenlendi
Abone ol
Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Rusya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.