https://tr.sputniknews.com/20220318/sarigulden-yeni-tiktok-videosu-genclerimiz-evlenmek-istiyor-mutlu-olmak-istiyor-1054860758.html

Sarıgül'den yeni TikTok videosu: Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor

Sarıgül'den yeni TikTok videosu: Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor

TDP lideri Mustafa Sarıgül, beyaz eşya mağazasında çektiği bir videoda, "Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor" diyerek fiyatlara tepki gösterdi ve... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T20:31+0300

2022-03-18T20:31+0300

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politika

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

buzdolabı

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ekonomik krize dikkat çekmek için bu sefer bir beyaz eşya mağazasına gitti.TikTok uygulamasında çektiği videolarla gündem olan Sarıgül, girdiği beyaz eşya mağazasında gençlerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirterek, “Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ama asgari ücret alan gençlerimiz var. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinası alan gençlerden vergi almayalım” dedi.

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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), buzdolabı