https://tr.sputniknews.com/20220318/sarigulden-yeni-tiktok-videosu-genclerimiz-evlenmek-istiyor-mutlu-olmak-istiyor-1054860758.html
Sarıgül'den yeni TikTok videosu: Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor
Sarıgül'den yeni TikTok videosu: Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor
TDP lideri Mustafa Sarıgül, beyaz eşya mağazasında çektiği bir videoda, "Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor" diyerek fiyatlara tepki gösterdi ve... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T20:31+0300
2022-03-18T20:31+0300
2022-03-18T20:35+0300
politika
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
buzdolabı
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ekonomik krize dikkat çekmek için bu sefer bir beyaz eşya mağazasına gitti.TikTok uygulamasında çektiği videolarla gündem olan Sarıgül, girdiği beyaz eşya mağazasında gençlerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirterek, “Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ama asgari ücret alan gençlerimiz var. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinası alan gençlerden vergi almayalım” dedi.
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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), buzdolabı
Sarıgül'den yeni TikTok videosu: Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor
20:31 18.03.2022 (güncellendi: 20:35 18.03.2022) Abone ol
TDP lideri Mustafa Sarıgül, beyaz eşya mağazasında çektiği bir videoda, "Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor" diyerek fiyatlara tepki gösterdi ve bir buzdolabının kapağını çarptı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ekonomik krize dikkat çekmek için bu sefer bir beyaz eşya mağazasına gitti.
TikTok uygulamasında çektiği videolarla gündem olan Sarıgül, girdiği beyaz eşya mağazasında gençlerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirterek, “Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ama asgari ücret alan gençlerimiz var. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinası alan gençlerden vergi almayalım” dedi.