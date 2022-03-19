https://tr.sputniknews.com/20220319/acilisi-gerceklestirilen-1915-canakkale-koprusunde-lazer-isik-gosterisi-1054867533.html
Açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi
Açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T04:21+0300
2022-03-19T04:21+0300
2022-03-19T04:21+0300
yaşam
türkiye
çanakkale
1915 çanakkale köprüsü
lazer
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Işıklandırılmış haliyle Çanakkale Boğazı’nda bir gerdanlık gibi görünen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, hizmete açıldığı ilk günün akşamında lazer ışık gösterisi yapıldı. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü, dört yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu.
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türkiye, çanakkale, 1915 çanakkale köprüsü, lazer
Açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı.
Işıklandırılmış haliyle Çanakkale Boğazı’nda bir gerdanlık gibi görünen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, hizmete açıldığı ilk günün akşamında lazer ışık gösterisi yapıldı.
Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü, dört yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu.