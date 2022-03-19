https://tr.sputniknews.com/20220319/acilisi-gerceklestirilen-1915-canakkale-koprusunde-lazer-isik-gosterisi-1054867533.html

Açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi

Açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T04:21+0300

2022-03-19T04:21+0300

2022-03-19T04:21+0300

yaşam

türkiye

çanakkale

1915 çanakkale köprüsü

lazer

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Işıklandırılmış haliyle Çanakkale Boğazı’nda bir gerdanlık gibi görünen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, hizmete açıldığı ilk günün akşamında lazer ışık gösterisi yapıldı. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü, dört yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu.

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türkiye, çanakkale, 1915 çanakkale köprüsü, lazer