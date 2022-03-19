Emine Erdoğan: Herkesi Kızılay’a bağış yapmaya davet ediyorum

Kızılay’ın bir buçuk asrı geçen varlığı dayanışma kültürümüzün ve sağlam köklerinin en önemli delilidir. Şefkat ve merhamet Kızılayımızın çatısı altında kurumsallaşıyor. Ve ülkemizde yardıma ihtiyacı olan herkesin çalınacak ilk kapısı oluyor. Ne mutlu ki Kızılay’ın yardıma ve yardım etmeye ihtiyacı olan herkeste bir karşılığı var. Çünkü iyilik yapmakta en az iyilik görmek kadar bir ihtiyaçtır. Kızılay’ın bir buçuk asrı geçen varlığı dayanışma kültürümüzün ve sağlam köklerinin en önemli delilidir. Şefkat ve merhamet Kızılayımızın çatısı altında kurumsallaşıyor. Ve ülkemizde yardıma ihtiyacı olan herkesin çalınacak ilk kapısı oluyor. Ne mutlu ki Kızılay’ın yardıma ve yardım etmeye ihtiyacı olan herkeste bir karşılığı var. Çünkü iyilik yapmakta en az iyilik görmek kadar bir ihtiyaçtır.

İyilik yapmak kalbimizi arındırır. Bize insan olmanın değerini hatırlatır. Dünyanın ortak huzurunu arttırır. Son 2 yılımız salgınla geçti. Uzun zamandır coğrafyamızda savaş ve çatışmalar devam ediyor. Hali hazırda Ukrayna’da yaşanan insanlık dramı üzerimizden kara bir bulut olarak geçiyor. Tabi bir yandan da doğal felaketler karşımıza zorlu sınamalar olarak çıkıyor. Bazen sağlık sorunları ile bazen de hayatın iniş çıkışlarıyla imtihan ediliyoruz. İnsanın kendini bu en yalnız ve çaresiz hissettiği anlarda onu sarıp sarmalayan kimsesizliğinde akrabası olan Kızılayımız var. Ülkemizin en büyük dünyanın ise en önde gelen yardım kuruluşu Kızılay hepimizin medarı iftiharıdır. İyilik yapmak kalbimizi arındırır. Bize insan olmanın değerini hatırlatır. Dünyanın ortak huzurunu arttırır. Son 2 yılımız salgınla geçti. Uzun zamandır coğrafyamızda savaş ve çatışmalar devam ediyor. Hali hazırda Ukrayna’da yaşanan insanlık dramı üzerimizden kara bir bulut olarak geçiyor. Tabi bir yandan da doğal felaketler karşımıza zorlu sınamalar olarak çıkıyor. Bazen sağlık sorunları ile bazen de hayatın iniş çıkışlarıyla imtihan ediliyoruz. İnsanın kendini bu en yalnız ve çaresiz hissettiği anlarda onu sarıp sarmalayan kimsesizliğinde akrabası olan Kızılayımız var. Ülkemizin en büyük dünyanın ise en önde gelen yardım kuruluşu Kızılay hepimizin medarı iftiharıdır.

Kızılay dünyanın dört bir yanına yardım kadar milletimizin vicdanını da taşıyor. İnsanlar arasında ayrım gözetmiyor ve kimsenin inancına ırkına ya da etnik kökenini dışlama aracına asla çevirmiyor. Bu şuur topraklarımızın irfanıyla yoğurulmuş insanımızın yüce gönüllüğü ile şekilleniyor. Sadece günlük dilimize baktığımızda bile dayanışmanın hayatımıza nasıl hakim olduğunu görüyoruz. El uzatmak, omuz vermek, el birliği yapmak gibi sayısız ifade, veren elin alan elden üstün olduğunu, komşusu açken tok yatmanın hoş görülmediğini anlatan nice atasözü yardımlaşmanın yerleşik bir pratik olduğunu ispat eder. Kızılay dünyanın dört bir yanına yardım kadar milletimizin vicdanını da taşıyor. İnsanlar arasında ayrım gözetmiyor ve kimsenin inancına ırkına ya da etnik kökenini dışlama aracına asla çevirmiyor. Bu şuur topraklarımızın irfanıyla yoğurulmuş insanımızın yüce gönüllüğü ile şekilleniyor. Sadece günlük dilimize baktığımızda bile dayanışmanın hayatımıza nasıl hakim olduğunu görüyoruz. El uzatmak, omuz vermek, el birliği yapmak gibi sayısız ifade, veren elin alan elden üstün olduğunu, komşusu açken tok yatmanın hoş görülmediğini anlatan nice atasözü yardımlaşmanın yerleşik bir pratik olduğunu ispat eder.