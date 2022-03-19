https://tr.sputniknews.com/20220319/kuzey-egede-feribot-seferlerine-firtina-engeli-1054877595.html

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın planlanan tarifeli feribot seferlerinden bazıları iptal edildi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T17:55+0300

2022-03-19T17:55+0300

2022-03-19T17:53+0300

türkiye

kuzey ege

feribot

fırtına

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.

türkiye

kuzey ege

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kuzey ege, feribot, fırtına