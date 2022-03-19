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Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın planlanan tarifeli feribot seferlerinden bazıları iptal edildi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kuzey ege
feribot
fırtına
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.
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kuzey ege
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kuzey ege, feribot, fırtına

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

17:55 19.03.2022
© İHA / Selahattin Murathan YıldırımÇanakkale, feribot
Çanakkale, feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© İHA / Selahattin Murathan Yıldırım
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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın planlanan tarifeli feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.
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