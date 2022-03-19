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https://tr.sputniknews.com/20220319/libya-yuksek-secim-komisyonu-siyasi-uzlasi-saglanirsa-secimleri-duzenlemeye-haziriz-1054876111.html
Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Siyasi uzlaşı sağlanırsa seçimleri düzenlemeye hazırız
Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Siyasi uzlaşı sağlanırsa seçimleri düzenlemeye hazırız
Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad Sayih, taraflar arasında uzlaşıya varılması halinde seçimleri düzenlemeye hazır olduklarını bildirdi. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T15:53+0300
2022-03-19T15:53+0300
dünya
stephanie williams
birleşmiş milletler (bm)
devlet yüksek konseyi
richard norland
libya temsilciler meclisi
libya ulusal birlik hükümeti
libya
seçim
libya siyasi diyalog forumu
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ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Richard Norland, Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Sayih ile bir araya geldi.ABD'li Büyükelçi Norland, görüşmeye ilişkin, "Sayih'ten, Libyalı taraflar arasında ileriye dönük siyasi bir anlaşmaya varılması halinde seçimleri düzenlemeye hazır olduklarını duymak cesaret vericiydi" ifadelerini kullandı.Açıklamada ayrıca Libya’daki tüm taraflara, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams’ın, Tobruk’taki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi arasında oluşturmak için çabaladığı ortak komisyonu destekleme çağrısı yapıldı.Ne olmuştu?BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/libya-devlet-yuksek-konseyi-baskani-varligi-yasal-turkiyeyi-isgalci-gibi-gostermeye-calisiyorlar-1050821728.html
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stephanie williams, birleşmiş milletler (bm), devlet yüksek konseyi , richard norland, libya temsilciler meclisi, libya ulusal birlik hükümeti, libya, seçim, libya siyasi diyalog forumu, fethi başağa, abdulhamid dibeybe

Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Siyasi uzlaşı sağlanırsa seçimleri düzenlemeye hazırız

15:53 19.03.2022
© AALibya bayrağı
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© AA
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Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad Sayih, taraflar arasında uzlaşıya varılması halinde seçimleri düzenlemeye hazır olduklarını bildirdi.
ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Richard Norland, Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Sayih ile bir araya geldi.
ABD'li Büyükelçi Norland, görüşmeye ilişkin, "Sayih'ten, Libyalı taraflar arasında ileriye dönük siyasi bir anlaşmaya varılması halinde seçimleri düzenlemeye hazır olduklarını duymak cesaret vericiydi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca Libya’daki tüm taraflara, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams’ın, Tobruk’taki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi arasında oluşturmak için çabaladığı ortak komisyonu destekleme çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.
Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini belirtiyor.
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