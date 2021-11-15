https://tr.sputniknews.com/20211115/libya-devlet-yuksek-konseyi-baskani-varligi-yasal-turkiyeyi-isgalci-gibi-gostermeye-calisiyorlar-1050821728.html

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Varlığı yasal Türkiye'yi ‘işgalci’ gibi göstermeye çalışıyorlar

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Varlığı yasal Türkiye'yi ‘işgalci’ gibi göstermeye çalışıyorlar

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’da gazeteciler ile buluşan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye’nin Libya’da bulunmasının yasal... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T17:13+0300

2021-11-15T17:13+0300

2021-11-15T17:13+0300

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Milletlerarası İlişkiler ve Diplomasi Merkezi’nin (MİD), Uluslararası İstanbul Buluşmaları kapsamındaki ilk etkinliğinin konuğu Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri oldu. İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Mişri, Libya’daki durumun kendileri açısından tüm dünyada anlaşılmasının önemli olduğunu belirterek Sputnik’e özel değerlendirmelerde de bulundu.‘Atatürk de Libya’nın çeşitli bölgelerinde cephelerde savaşmıştı’Türkiye ve Libya ülkeleri arasındaki kardeşlik bağının öncelikli olarak İslam bağına dayandığının altını çizen Mişri, “Bununla beraber de ortak bir tarih ve ortak bir geçmişleri var. Farklı alanlarda ortak çıkarlar da ayrıca bu kardeşlik bağını pekiştiriyor” şeklinde konuşarak şu açıklamalarda bulundu:‘Akdeniz, Libya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmayla koruma altına alınmıştı’27 Kasım 2019 tarihinde Libya ve Türkiye arasında imzalanan, iki ülkenin de Akdeniz’deki doğal kaynaklardan hak talep edebileceklerini belirten Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’nı hatırlatan Mişri, “Yunanistan, Mısır ve İsrail; Türkiye’nin Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarında hakkı olmadığını gündeme getirerek, Türkiye’yi buradan ekarte etmeye çalıştığında, bu alan Libya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmayla koruma altına alınmıştı. Bu anlaşma öncelikle, iki ülkenin de doğalgazda bulunan hakkını korumakla beraber, ayrıca iki devlete karşı kurulan komploya karşı da güven oluşturdu” dedi.‘Türkiye’nin Libya’da bulunması yasaldır’4 Nisan 2019’dan bu yana Libya’nın yanında duran ilk ve hatta neredeyse tek devletin Türkiye olduğunu söyleyen Mişri, Türkiye’nin Libya’da eğitim ve destek amacıyla bulunduğuna vurgu yaparak “Tabii Türkiye’nin burada desteği, Hafter güçlerinin ve paralı askerlerin Trablus’u ele geçirmesine engel oldu. Libya’da bulunan Türk askeri ve güçleri uluslararası anlaşmalarla çelişkisi bulunmayan, tamamen kanuni ve yasal şekilde oldu” açıklamasında bulundu.‘Fransa ve Mısır olmak üzere, Hafter’i destekleyen ülkeler, Türk güçlerini işgalci olarak göstermeye çalışıyor’Mişri konuşmasına “Hukuken uygun bir şekilde ülkemize ‘kapıyı çalarak’ gelen Türk askerleri ile, paralı askerlerini anlaşma bulunmaksızın ‘damdan atlayarak’ getirenleri bir tutmak kesinle kabul etmediğimiz bir şeydir. Başta Fransa ve Mısır olmak üzere, zamanında Hafter’i destekleyen ülkeler, yurtdışından gelen diğer güçler ile Türk güçlerini bir tutmaya ve işgalci olarak göstermeye çalışıyor. Halbuki birisi hukuki şekilde ülkemizdeyken diğeri tamamen paralı asker olarak gelip zorla Libya’da faaliyetler sürdürmeye çalışan işgalcilerdir” diye devam etti.Fransa bu politikayı neden izliyor?Mişri, Fransa’nın izlediği politikanın ardındaki motivasyonun ne olduğuna ilişkin soruya da yanıt verdi:‘Libya’nın başına Hafter’i getirmek amacıyla yeni kanunlar yapıldı’24 Aralık'ta Libya’da yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri hakkında da konuşan Mişri, Libya’yı ele geçiremeyen güçlerin, yeni bir yol deneyerek hatalı kanunlar ürettikleri ve seçim sürecini yönlendirmeye çalıştıkları iddiasında bulundu. Mişri konuya ilişkin “Bu kanunlar sadece, Libya’nın başına Hafter’i getirmek amacıyla yapılmış kanunlardır. Aynı zamanda bu kanunlar, Libya anayasasına ters düştüğü gibi uluslararası anlaşmalara ve görüşmelerde alınan kararlara da aykırıdır. Bu kanunlar mecliste oylamayla da geçmedi, oylamaya bile sunulmadı. Öyle bir kanun düşünün ki herhangi bir yasal dayanağı olmayan ve getirilen iki düzenlemesinin de sadece Haftere göre yapıldığı bir kanun” şeklinde konuştu.‘Şu anki seçim kanunuyla bir seçim yapılırsa Libya’da bir bölünme veya bir iç savaş olabilir’Mişri, seçimlerde üzerine anlaşılan ve herkesin benimseyebileceği kanunların olmasını istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:‘Hafter’in oyları yüzde 10’u bile geçemeyecek’Aralık ayında yapılacak olan seçimlerle ilgili özel olarak Sputnik’e konuşan Mişri, olası seçim sonuçlarını değerlendirerek, “İki türlü de bir karışıklık olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Fakat seçimler olması gereken gibi objektif ve doğru şekilde olursa, Hafter’in oyları yüzde 10’u bile geçemeyecek” dedi.‘Türkiye ile işbirliğinin en çok olduğu alan İHA’lar üzerine’Son olarak Libya’nın savunma sanayinden bahseden Mişri, Libya’nın bu alanda çok iyi bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “Libya’da savunma sanayi üzerine çalışmalar yapan resmi bir kurum var ve bu kurumun da çok sayıda üretim tesisi var. Fakat savaş döneminde bu durdu. Türkiye ile işbirliğinin en çok olduğu alan ise insansız hava araçları üzerine yapılıyor” açıklamasında bulundu.

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