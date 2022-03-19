https://tr.sputniknews.com/20220319/ters-yonde-giden-ambulans-ile-asiri-hiz-yapan-otomobil-carpisti-5-yarali-1054884004.html

Ters yönde giden ambulans ile aşırı hız yapan otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ters yönde giden ambulans ile aşırı hız yapan otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Manavgat'ta hasta almaya giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T23:26+0300

2022-03-19T23:26+0300

2022-03-19T23:26+0300

türkiye

trafik kazası

manavgat

ambulans

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Kaza Manvgat'ın Aşağı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 112 Acil çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Aşağı Pazarcı Mahallesi istikametine gitmekte olan ambulansa, İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan otomobil yandan çarptı. Ambulans, çarpmanın şiddetiyle otomobil ile yol kenarında bulunan işyerinin duvarı arasında askıda kalırken, araç sürücüleri Mehmet K. ve L. Yatgın ile ambulansta görevli E. Eyiklibilir, H. Çetin, otomobilde yolcu olarak bulunan Y. Acar yaralandı. Kazanın ardından olay yerine trafik ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası araçların kaldırılması uzun sürdü. Otomobilin altına girmesi nedeniyle işyerinin duvarıyla otomobil arasında askıda kalan ambulans, otomobilin çekiciye alınma çalışması sırasında devrilme tehlikesi geçirdi. 2. Çekicinin gelmesi ve ambulansı halatla bağlamasının ardından önce otomobil, ardından da ambulans kaza yerinden kaldırıldı.

türkiye

manavgat

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trafik kazası, manavgat, ambulans