https://tr.sputniknews.com/20220319/yuzlerce-leylek-konyaya-mecburi-inis-yapti-1054883680.html

Yüzlerce leylek Konya'ya mecburi iniş yaptı

Yüzlerce leylek Konya'ya mecburi iniş yaptı

Konya’da aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle göç yolundaki leylekler, kent merkezinde bir araziye kondu. Yüzlerce leylek belediye ekipleri... 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T22:49+0300

2022-03-19T22:49+0300

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Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, göç yolculukları sırasında aniden bastıran kar ve fırtına nedeniyle bir süre Konya'da durdu. Leylekler, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki boş araziye kondu. Yüzlerce leyleği karşısında gören mahalle halkı, ekmek ve su verdi. Leyleklerin kent merkezine konduğu ihbarıyla harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise onları balıkla besliyor.Öte yandan belediyenin hayvan ambulansı 'Canbulan' da olası bir olumsuzluk durumunda leyleklere müdahale etmek için bölgede hazır bekliyor. Leylekler bölgeden ayrılana kadar, belediye ekiplerinin beslemeye devam edeceği öğrenildi.Mahalle sakinlerinden Zeki Tuncer de, leyleklerin cuma günü bölgeye geldiklerini belirterek, "Önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra ekmek, su verdik. Bugün de büyükşehir belediyemiz sağ olsun balık getirdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Leylekler ayrılıncaya kadar beslemeye devam edeceğiz" dedi.

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türkiye, konya, leylek