https://tr.sputniknews.com/20220320/ahir-tabaninda-bulunan-mozaik-sivas-arkeoloji-muzesinde-1054887720.html

Ahır tabanında bulunan mozaik Sivas Arkeoloji Müzesi'nde

Ahır tabanında bulunan mozaik Sivas Arkeoloji Müzesi'nde

Sivas'ın Gürün ilçesinde ahır tabanında bulunan ve milattan önce 30-395 yılları arasına tarihlendirilen Roma Dönemi'ne ait mozaik, sergilendiği Sivas Arkeoloji... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T09:19+0300

2022-03-20T09:19+0300

2022-03-20T09:23+0300

mozaik

yaşam

ahır

sivas

arkeolojik keşif

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Tepecik köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Güneş, 20 yıl önce süt sağımı sırasında kendisine ait ahırın tabanında farklı desenler olduğunu fark etti.Güneş'in yetkililere haber vermesiyle köye gelen uzmanlar, tabandaki desenlerin milattan önce 30-395 yılları arasına tarihlendirilen Roma Dönemi'ne ait mozaik olduğunu keşfettikten sonra Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alarak çalışmalara başladı.Restoratörler, Sivas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetimde 14 gün boyunca titizlikle çalışarak hayvan dışkıları nedeniyle tahrip olan mozaiği ahırın tabanından çıkardı.Mozaik 6 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeSivas Arkeoloji Müzesi'nde 2009'dan bu yana sergilenen mozaik, 6 metre uzunluğu ve 2,5 metre genişliği ile dikkati çekiyor.Müzede görevli arkeolog Özge Derin Çavuşoğlu, Tepecik köyündeki ahır tabanında bulunan mozaiğin tesadüfen fark edildiğini belirtti: Üzerinde kuş ve bitki motifleri varMozaiğin milattan önce 30-395 yılları arasına ait olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Üzerinde Gürün Gökpınar Gölü çevresinde yaşayan hayvanların betimlemelerini görüyoruz. Yukarıdan aşağıya sıralayacak olursak keklik, ördek, ibibik, hindi gibi kuş türlerini simgeleyen simetrik şekilde geometrik motifler var. Aralarında da yine çeşitli bitki betimlemelerini görüyoruz. Bu mozaik dediğimiz yapıların, antik dönemde saraylarda, önemli kişilerin, soyluların evlerinde bulunduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Sivas'ta ilk olma özelliği taşıyan tarihi taban mozaiğin ahır tabanında ortaya çıkmasının ise tarihin her yerde olabileceğine işaret ettiğini sözlerine ekledi.Müzenin en çok ilgi gören eserlerindenDiğer yandan, yılda ortalama 25 bin ziyaretçinin gezdiği müzenin nadide eserleri arasında yer alan mozaik, sergilendiği 2009'dan bu yana ilgi odağı olmaya devam ediyor.Ziyaretçilerden Gürkan Sönmez, "Motiflerin 2 bin yıl önceki mozaiğe işlenmesi inanılmaz bir şey. O dönemde saraylarda, soyluların evlerinde bulunuyormuş. Bence herkesin gelip görmesi gerekiyor" diye konuştu.Ziyaretçilerden Zeki Söylemez ise birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin önemli tarihi zenginliklere sahip olduğunu dile getirerek "Bu mozaik de onlardan bir tanesi. Bu tür eserlerin ortaya çıkarılması, korunması ve sergilenmesi kültür varlığımız açısından çok önemli" dedi.Mozaiği ‘İnanılmaz albenisi olan bir eser’ diye tanımlayan Melisa Şahinbay da tarih ve kültürle ilgilenen herkesi müzedeki eserleri görmeye davet etti.

https://tr.sputniknews.com/20220131/germanicia-antik-kentindeki-kazilarda-1500-yillik-acik-hava-solenini-anlatan-mozaik-bulundu-1053297605.html

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mozaik, ahır, sivas, arkeolojik keşif