https://tr.sputniknews.com/20220320/belcikada-bir-arac-kalabaliga-daldi-4-olu--1054891341.html
Belçika'da bir araç kalabalığa daldı: 4 ölü
Belçika'da bir araç kalabalığa daldı: 4 ölü
Belçika'da bir araç, karnaval kalabalığının arasına daldı. 4 kişi hayatını kaybetti. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T11:34+0300
2022-03-20T11:34+0300
2022-03-20T11:45+0300
belçika
dünya
ölü
yaralı
karnaval
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Belçika'nın La Louvière belediyesindeki Strépy-Bracquegnies köyünde bir karnaval için toplanana kalabalığın ortasına dalan araç, 4 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. La Louvière Belediye Başkanı Jacques Gobert, "Söyleyecek kelime bulamıyorum. Korkunç. Felaketten kısa süre sonra olay yerine vardım. Yola saçılmış cansız bedenler. Böyle bir şeyin burada yaşanabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi" dedi.
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belçika, ölü, yaralı, karnaval
Belçika'da bir araç kalabalığa daldı: 4 ölü
11:34 20.03.2022 (güncellendi: 11:45 20.03.2022) Abone ol
Belçika'da bir araç, karnaval kalabalığının arasına daldı. 4 kişi hayatını kaybetti.
Belçika'nın La Louvière belediyesindeki Strépy-Bracquegnies köyünde bir karnaval için toplanana kalabalığın ortasına dalan araç, 4 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.
La Louvière Belediye Başkanı Jacques Gobert, "Söyleyecek kelime bulamıyorum. Korkunç. Felaketten kısa süre sonra olay yerine vardım. Yola saçılmış cansız bedenler. Böyle bir şeyin burada yaşanabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi" dedi.