https://tr.sputniknews.com/20220320/belcikada-bir-arac-kalabaliga-daldi-4-olu--1054891341.html

Belçika'da bir araç kalabalığa daldı: 4 ölü

Belçika'da bir araç kalabalığa daldı: 4 ölü

Belçika'da bir araç, karnaval kalabalığının arasına daldı. 4 kişi hayatını kaybetti. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T11:34+0300

2022-03-20T11:34+0300

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yaralı

karnaval

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Belçika'nın La Louvière belediyesindeki Strépy-Bracquegnies köyünde bir karnaval için toplanana kalabalığın ortasına dalan araç, 4 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. La Louvière Belediye Başkanı Jacques Gobert, "Söyleyecek kelime bulamıyorum. Korkunç. Felaketten kısa süre sonra olay yerine vardım. Yola saçılmış cansız bedenler. Böyle bir şeyin burada yaşanabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi" dedi.

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belçika, ölü, yaralı, karnaval