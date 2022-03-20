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https://tr.sputniknews.com/20220320/belcikada-bir-arac-kalabaliga-daldi-4-olu--1054891341.html
Belçika'da bir araç kalabalığa daldı: 4 ölü
Belçika'da bir araç kalabalığa daldı: 4 ölü
Belçika'da bir araç, karnaval kalabalığının arasına daldı. 4 kişi hayatını kaybetti. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
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belçika
dünya
ölü
yaralı
karnaval
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Belçika'nın La Louvière belediyesindeki Strépy-Bracquegnies köyünde bir karnaval için toplanana kalabalığın ortasına dalan araç, 4 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. La Louvière Belediye Başkanı Jacques Gobert, "Söyleyecek kelime bulamıyorum. Korkunç. Felaketten kısa süre sonra olay yerine vardım. Yola saçılmış cansız bedenler. Böyle bir şeyin burada yaşanabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi" dedi.
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belçika, ölü, yaralı, karnaval

Belçika'da bir araç kalabalığa daldı: 4 ölü

11:34 20.03.2022 (güncellendi: 11:45 20.03.2022)
© REUTERS / Francois LenoirBelçika polisi
Belçika polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Francois Lenoir
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Belçika'da bir araç, karnaval kalabalığının arasına daldı. 4 kişi hayatını kaybetti.
Belçika'nın La Louvière belediyesindeki Strépy-Bracquegnies köyünde bir karnaval için toplanana kalabalığın ortasına dalan araç, 4 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.
La Louvière Belediye Başkanı Jacques Gobert, "Söyleyecek kelime bulamıyorum. Korkunç. Felaketten kısa süre sonra olay yerine vardım. Yola saçılmış cansız bedenler. Böyle bir şeyin burada yaşanabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi" dedi.
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