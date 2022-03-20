https://tr.sputniknews.com/20220320/cinli-sunucu-bidenin-alt-metnini-okudu-rusyaya-karsi-bana-destek-ol-ki-sonra-seni-halledeyim-1054893250.html

Çinli sunucu Biden'ın alt metnini okudu: Rusya'ya karşı bana destek ol ki sonra seni halledeyim

Çinli sunucu Biden'ın alt metnini okudu: Rusya'ya karşı bana destek ol ki sonra seni halledeyim

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le telefon görüşmesinin ardından Çin'in önde gelen TV programcısı ve sunucusundan Beyaz Saray'dan... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T13:23+0300

2022-03-20T13:23+0300

2022-03-20T13:49+0300

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Rusya'nın Donbass askeri operasyonunu başlatmasından beri ABD yönetimi ve ana akım medyasının Rusya ile ilişkileri üzerinden Çin'e yönelik baskıyı artırmasına Pekin'den tepkiler geliyor. Çin'in 24 saat İngilizce yayın yapan haber TV kanalı CGTN'de fikir tartışma programı The Point'i sunan Liu Xin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le telefon görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın arkasındaki mantığa dair bir tweet attı. Kırmızı şapkalı kız masalı gibi'Biden'ın Şi'ye Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağı uyarısı yaptığına' dair Beyaz Saray açıklamasının ardından, Liu "Senin dostunla savaşmam için bana yardım edebilir misin, böylece ben de sonra seninle savaşmaya odaklanabileyim" paylaşımını yaptı.Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını kabul ettirme baskısıSoğuk Savaşa Hayır (No Cold War) Organizasyon Komitesi üyesi de olan Chongyang Mali Araştırmalar Enstitüsü ve Renmin Üniversitesi uzmanı John Ross da durumun az ama öz izahına dikkat çekti."Liu Xin tarafından küresel durumun net bir şekilde anlaşılması" yorumunu gönderen Ross, "ABD, Çin'in Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını vs. kabul etmesini istiyor ki, ABD Rusya'yı zayıflatabilsin ve sonra dönüp daha tecrit olmuş Çin'e saldırabilsin" diye ekledi.

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