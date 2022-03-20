Çinli sunucu Biden'ın alt metnini okudu: Rusya'ya karşı bana destek ol ki sonra seni halledeyim
13:23 20.03.2022 (güncellendi: 13:49 20.03.2022)
ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le telefon görüşmesinin ardından Çin'in önde gelen TV programcısı ve sunucusundan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın röntgen filmini çeken bir paylaşım geldi.
Rusya'nın Donbass askeri operasyonunu başlatmasından beri ABD yönetimi ve ana akım medyasının Rusya ile ilişkileri üzerinden Çin'e yönelik baskıyı artırmasına Pekin'den tepkiler geliyor. Çin'in 24 saat İngilizce yayın yapan haber TV kanalı CGTN'de fikir tartışma programı The Point'i sunan Liu Xin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le telefon görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın arkasındaki mantığa dair bir tweet attı.
U.S. President Joe Biden warned Chinese leader Xi Jinping of 'consequences' if Beijing gave material support to Russia's invasion of Ukraine, the White House said, after a nearly two-hour video call between Biden and Xi https://t.co/XvtabK42i2 pic.twitter.com/1TOU7m231k— Reuters (@Reuters) March 19, 2022
Kırmızı şapkalı kız masalı gibi
'Biden'ın Şi'ye Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağı uyarısı yaptığına' dair Beyaz Saray açıklamasının ardından, Liu "Senin dostunla savaşmam için bana yardım edebilir misin, böylece ben de sonra seninle savaşmaya odaklanabileyim" paylaşımını yaptı.
Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later?— CGTN LIU Xin 刘欣 (@LiuXininBeijing) March 19, 2022
Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını kabul ettirme baskısı
Soğuk Savaşa Hayır (No Cold War) Organizasyon Komitesi üyesi de olan Chongyang Mali Araştırmalar Enstitüsü ve Renmin Üniversitesi uzmanı John Ross da durumun az ama öz izahına dikkat çekti.
"Liu Xin tarafından küresel durumun net bir şekilde anlaşılması" yorumunu gönderen Ross, "ABD, Çin'in Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını vs. kabul etmesini istiyor ki, ABD Rusya'yı zayıflatabilsin ve sonra dönüp daha tecrit olmuş Çin'e saldırabilsin" diye ekledi.
Clear understanding of global situation by @LiuXininBeijing. US wants China to to accept US sanctions etc against Russia, so that US can weaken Russia, and then US will turn round & attack a more isolated China.— John Ross (@JohnRoss43) March 19, 2022