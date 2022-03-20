Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220320/dogu-ekspresi-cig-dusmesi-sonucu-erzurumda-mahsur-kaldi-1054893401.html
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu Erzurum'da mahsur kaldı
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu Erzurum'da mahsur kaldı
Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan turistik Doğu Ekspresi, Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolda kaldı. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T13:19+0300
2022-03-20T13:21+0300
doğu ekspresi
erzurum
türkiye
çığ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054893376_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_058c48d7c198d8761b682379c31526a3.jpg
‘Masalsı yolculuk’ adı altında yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi, çığ düşmesi sonucu Erzurum’un Horasan ilçesinde mahsur kaldı.Yaklaşık 12 saatlik beklemenin ardından yolcular otobüslerle tahliye edilerek karayolu ile Kars’a götürüldü. Dün akşam saat 20.00 sıralarında Erzurum Garı'na ulaşan tren, 3 saatlik molanın ardından saat 23.00’de Kars’a hareket etti. Gece saat 24.00 sıralarında Horasan’a ulaşan tren, burada yola çığ düşmesi üzerine bekletildi. Bugün öğle saatlerine kadar Horasan’da bekleyen Doğu Ekspresi yolcuları, otobüslerle alınarak Kars’a götürüldü.Yolculardan Recep Yılmaz, “15 saattir trenin içindeyiz. Yola çığ düşmüş. Tur otobüsleriyle Kars’a gidiyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211224/fotograf-cekerken-dogu-ekspresinden-dustu-1052087603.html
erzurum
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054893376_171:0:1372:901_1920x0_80_0_0_55f94e7c17a7b2b0af825fd76b3d31d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğu ekspresi, erzurum, çığ

Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu Erzurum'da mahsur kaldı

13:19 20.03.2022 (güncellendi: 13:21 20.03.2022)
© İHADoğu Ekspresi, Erzurum'un Horasan ilçesi
Doğu Ekspresi, Erzurum'un Horasan ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan turistik Doğu Ekspresi, Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolda kaldı.
‘Masalsı yolculuk’ adı altında yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi, çığ düşmesi sonucu Erzurum’un Horasan ilçesinde mahsur kaldı.
Yaklaşık 12 saatlik beklemenin ardından yolcular otobüslerle tahliye edilerek karayolu ile Kars’a götürüldü. Dün akşam saat 20.00 sıralarında Erzurum Garı'na ulaşan tren, 3 saatlik molanın ardından saat 23.00’de Kars’a hareket etti. Gece saat 24.00 sıralarında Horasan’a ulaşan tren, burada yola çığ düşmesi üzerine bekletildi. Bugün öğle saatlerine kadar Horasan’da bekleyen Doğu Ekspresi yolcuları, otobüslerle alınarak Kars’a götürüldü.
Yolculardan Recep Yılmaz, “15 saattir trenin içindeyiz. Yola çığ düşmüş. Tur otobüsleriyle Kars’a gidiyoruz” dedi.
Doğu Ekspresi, soruşturma, yaralanma, üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
TÜRKİYE
Fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düştü
24 Aralık 2021, 16:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала