https://tr.sputniknews.com/20220320/lebron-james-nba-tarihinin-2-en-skorer-ismi-oldu-1054890739.html

LeBron James, NBA tarihinin ikinci en skorer ismi oldu

LeBron James, NBA tarihinin ikinci en skorer ismi oldu

Lakers'ta forma giyen LeBron James, normal sezon kariyerindeki sayı toplamını 36 bin 947'ye çıkararak NBA tarihinin 2. en skorer oyuncusu oldu. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T11:22+0300

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lebron james

spor

los angeles lakers

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Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 4 karşılaşmayla devam edildi. Los Angeles Lakers, LeBron James'in 38 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Russell Westbrook'un 22 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Washington Wizards deplasmanından 127-119 mağlup ayrıldı.Lakers'ın 37 yaşındaki yıldız oyuncusu LeBron James, Karl Malone'u (36 bin 928 sayı) geride bırakarak en skorerler listesinde 2. sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar bulunuyor.7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizars'ta ise 27 sayı, 5 asistle oynayan Kristaps Porzingis ve 18 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kentavious Caldwell-Pope öne çıktı.Cedi, Cavaliers'ın galibiyetine 16 sayılık katkı yaptıDoğu Konfensı'nda play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, herhangi bir iddiası kalmayan Detroit Pistons'ı 113-109 mağlup etti.Ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 12 asist, Kevin Love 14 sayı, 10 ribaunt, Evan Mobley de 12 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 16 sayı, 5 ribaunt, 2 asist üretti.Pistons'ta 40 sayı kaydeden Jerami Grant, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Saddiq Bey de 20 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.Sonuçlar

https://tr.sputniknews.com/20220314/lebron-jamesten-tarihi-rekor-30-bin-sayi-barajini-gecen-ilk-oyuncu-oldu--1054706498.html

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lebron james, los angeles lakers