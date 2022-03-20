https://tr.sputniknews.com/20220320/meteorolojiden-istanbul-dahil-38-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1054889399.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 38 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 38 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Soğuk hava etkisi altındaki Türkiye'de birçok şehirde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumunu yayınlarken... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T10:30+0300

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orhan şen

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.'Bu, İstanbul'un bu mevsim son kar yağışıydı'Milliyet'in aktardığına göre de CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Kastamonu, Sinop ve Samsun, Ordu çevrelerinde öğlene kadar kar kuvvetli. Anadolu’da bugün kar hafifliyor. Buzlanma ve don ulaşımda ve tarım da problem yaratabilir” dedi. Prof. Dr. Şen İstanbul’daki karla ilgili olarak da “Bugün öğleden evvel kar yağışı İstanbul’dan ayrılıyor. Rüzgar bugün kuvvetli esmeye devam edecek. Öğlen hafif yağmur var. Sıcaklık her gün 1 derece artıyor. Bu, İstanbul’un bu mevsim son kar yağışıydı” açıklaması yaptı.

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meteoroloji, yağmur, kar, istanbul, orhan şen