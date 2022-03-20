https://tr.sputniknews.com/20220320/meteorolojiden-istanbul-dahil-38-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1054889399.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil 38 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 38 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Soğuk hava etkisi altındaki Türkiye'de birçok şehirde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumunu yayınlarken... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T10:30+0300
2022-03-20T10:30+0300
2022-03-20T10:32+0300
yaşam
meteoroloji
yağmur
kar
istanbul
orhan şen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054889658_0:147:1200:822_1920x0_80_0_0_b23690b852c8cf9f392971454bb1a5ee.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.'Bu, İstanbul'un bu mevsim son kar yağışıydı'Milliyet'in aktardığına göre de CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Kastamonu, Sinop ve Samsun, Ordu çevrelerinde öğlene kadar kar kuvvetli. Anadolu’da bugün kar hafifliyor. Buzlanma ve don ulaşımda ve tarım da problem yaratabilir” dedi. Prof. Dr. Şen İstanbul’daki karla ilgili olarak da “Bugün öğleden evvel kar yağışı İstanbul’dan ayrılıyor. Rüzgar bugün kuvvetli esmeye devam edecek. Öğlen hafif yağmur var. Sıcaklık her gün 1 derece artıyor. Bu, İstanbul’un bu mevsim son kar yağışıydı” açıklaması yaptı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054889658_58:0:1165:830_1920x0_80_0_0_abf4bd9768f61716da6d7997df64cc0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, yağmur, kar, istanbul, orhan şen
Meteoroloji'den İstanbul dahil 38 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
10:30 20.03.2022 (güncellendi: 10:32 20.03.2022) Abone ol
Soğuk hava etkisi altındaki Türkiye'de birçok şehirde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumunu yayınlarken bir son dakika uyarısında da bulundu. İstanbul dahil 38 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise kar yağışının bitiş tarihini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
'Bu, İstanbul'un bu mevsim son kar yağışıydı'
Milliyet'in aktardığına göre de CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Kastamonu, Sinop ve Samsun, Ordu çevrelerinde öğlene kadar kar kuvvetli. Anadolu’da bugün kar hafifliyor. Buzlanma ve don ulaşımda ve tarım da problem yaratabilir” dedi.
Prof. Dr. Şen İstanbul’daki karla ilgili olarak da “Bugün öğleden evvel kar yağışı İstanbul’dan ayrılıyor. Rüzgar bugün kuvvetli esmeye devam edecek. Öğlen hafif yağmur var. Sıcaklık her gün 1 derece artıyor. Bu, İstanbul’un bu mevsim son kar yağışıydı” açıklaması yaptı.