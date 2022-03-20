Sosyal medyada 'aptal' ve 'sazan' kelimelerine hakaret davası

© DHA Yabanoğlu, davasının sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi: "Sosyal medyada Şebnem Çapa, evinin manzarası olan çok güzel bir fotoğraf paylaşmıştı, boğaz ve cami siluetiyle. Ben de caminin, hangi cami olduğunu merak edip kendisine yazarak sordum. Kendisi de bana cevap verdi ve caminin Dolmabahçe Bezmi Alem Camii olduğunu yazdı. Hemen arkasından başka bir kullanıcı, şahsıma yönelik birtakım hakaret içeren ağır sözler kullandı. Kendisine, paylaşımlarının hakaret içeren sözler olduğunu, ekran görüntüsü alıp şikayetçi olacağımı söyledim. Sonra hesabını kapattı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ve hemen arkasından hakkında hakaret suçlamasıyla iddianame hazırlanıp yargılanmasına başlandı. Ceza yargılaması sonuçlandıktan sonra da manevi tazminat davası açacağız."