https://tr.sputniknews.com/20220320/soygun-dizisi-lupinin-setine-giren-hirsizlardan-7si-yakalandi-1054887963.html

Soygun dizisi Lupin'in setine giren hırsızlardan 7'si yakalandı

Soygun dizisi Lupin'in setine giren hırsızlardan 7'si yakalandı

Soygun dizisi Lupin'in setini gündüz vakti soyan hırsızlardan 7'si yakalandı. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T09:28+0300

2022-03-20T09:28+0300

2022-03-20T09:30+0300

lupin

yaşam

soygun

hırsızlık

fransa

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Fransa'nın Nanterre kentinde 25 Şubat'ta 3. sezon çekimlerinin yapıldığı ve Lupin'in başrol oyuncusu Omar Sy'in de aralarında bulunduğu seti, ellerinde havai fişeklerle basarak soyan yaklaşık 20 kişiden olduğundan şüphelenilen 7 kişi gözaltına alındı.Nanterre savcılığı, gözaltına alınan ve yaşları 13-21 arasında değişen 7 gence 'silahla ve gizlilik içerisinde örgütlü çeteyle hırsızlık' suçu yönlendirildiğini ifade etti.Güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda çalınan materyallerin bir kısmının bulunduğunu aktaran savcılık, 7 gencin çoğunun hırsızlık, şiddet veya uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle polis tarafından tanındığını bildirdi.Polis, soygunda yer alan diğer kişileri de arama çalışmalarını sürdürüyor.Nanterre Parkı yakınındaki dizi çekimleri sırasında, 25 Şubat'ta yaklaşık 20 kişilik yüzleri maskeli kimlikleri belirsiz bir grup, ekip ve oyuncularını tehdit ederek film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçmıştı.Soygunda yaklaşık 300 bin euro değerinde malzeme çalınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211012/lupin-dizisine-ozenip-hirsizlik-yapmaya-calisan-adam-aglayarak-sucunu-itiraf-etti-1049755079.html

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lupin, soygun, hırsızlık, fransa