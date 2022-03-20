https://tr.sputniknews.com/20220320/ukrayna-tweetinden-once-oliver-stoneun-filmini-izleyin-diyen-dotcom-abdnin-rolune-dikkat-cekti-1054897339.html
'Ukrayna tweetinden önce Oliver Stone'un filmini izleyin' diyen Dotcom, ABD'nin rolüne dikkat çekti
'Ukrayna tweetinden önce Oliver Stone'un filmini izleyin' diyen Dotcom, ABD'nin rolüne dikkat çekti
2014 Maidan olaylarını takip eden darbede dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden dahil ABD'li yetkililerin rolünü belgeleyen Stone'un yapımcılığındaki Ukrayna... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T17:30+0300
2022-03-20T17:30+0300
2022-03-20T17:30+0300
ukrayna krizi
kim dotcom
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Internet girişimcisi ve siyasi aktivist Kim Dotcom Ukrayna hakkında tweet atan herkese önce Oliver Stone'un yapımcılığını, Igor Lopatonok'un yönetmenliğini yaptığı 'Ukrayna Yanıyor' (Ukraine on Fire) filmini izlemelerini tavsiye etti. 2014 Maidan olaylarından Ukrayna'da bugünkü duruma nasıl gelindiğine dair kapsamlı bir bakış sunan 'Ukrayna Yanıyor' filmi, 2014 Maidan protestolarının şiddete dönüşmesi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesi, Kırım referandumu ve Rusya ile yeniden birleşme, Donbass savaşı gibi olaylar etrafında dönerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yanukoviç gibi anahtar kişilerle röportajlar içeriyor. Filmin Rumble bağlantısını paylaşan Kim Dotcom'un attığı diğer tweetleri, bazı takipçileri 'Ukrayna'da devam eden ihtilafla ilgili Moskova'ya örtülü destek' olarak yorumladı. Özellikle şu sözleri dikkat çekti:"Rusya'nın Ukrayna ile savaşmasını istemiyorsanız, ABD hükümetinin Rusya ile savaşmak için Ukrayna'yı kullanmasına izin vermeyin. NATO, ABD'li silah üreticilerine para akıtmak için var. ABD, NATO üyelerine daha fazla silah satmak için Rusya ile çatışmak istiyor. Bu, ABD'nin savaş vurguncuları için (çıkartılan) bir savaş."Kiev ve Washington'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) Rusya'ya savaş suçları soruşturması ve suçlaması için baskısı yapmasına da eleştirel yaklaşan Dotcom, "ABD hükümeti kendi savaş suçlarını soruşturmaması için aynı mahkeme aleyhine yasa çıkarmıştı" hatırlatmasını yaptıInternette telif hakkı tanımaması yüzünden ABD'nin peşine düştüğü girişimci, şu manzaraya da dikkat çekti:"19 yıl önce bugün ABD, Bağdat'ı bombaladı. 1 milyon Iraklı öldü. Yalanlarla başlayan bir savaş. Yaptırım yok. Savaş suçları mahkemesi yok. Bush, bugün Ukrayna'daki kurbanlar için bir kiliseye çiçek bırakırken savaş suçlularının cezalandırılmasını talep etti. Bu nasıl bir delilik?"YouTube'un 2016'da vizyona giren 'Ukrayna Yanıyor' filmini Rusya'nın 24 Şubat'ta Donbass askeri operasyonunun başlamasının ardından platformun şiddetli içerikle ilgili politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle etiketledi, ama erişilebilirliğini kaldırmadı. YouTube'un bu hamlesi üzerine film Rumble'a ücretsiz olarak yüklendi.Kremlin, operasyonun amacını 'Ukrayna'nın demilitarizasyonu ve denazifikasyonu' olarak açıklıyor.
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kim dotcom
'Ukrayna tweetinden önce Oliver Stone'un filmini izleyin' diyen Dotcom, ABD'nin rolüne dikkat çekti
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2014 Maidan olaylarını takip eden darbede dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden dahil ABD'li yetkililerin rolünü belgeleyen Stone'un yapımcılığındaki Ukrayna Yanıyor filmini izlemeden Ukrayna tweeti atılmamasını tavsiye eden Kim Dotcom, "Rusya'nın Ukrayna ile savaşmaması için Washington'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kullanmasına izin vermeyin" dedi.
Internet girişimcisi ve siyasi aktivist Kim Dotcom Ukrayna hakkında tweet atan herkese önce Oliver Stone'un yapımcılığını, Igor Lopatonok'un yönetmenliğini yaptığı 'Ukrayna Yanıyor' (Ukraine on Fire) filmini izlemelerini tavsiye etti.
2014 Maidan olaylarından Ukrayna'da bugünkü duruma nasıl gelindiğine dair kapsamlı bir bakış sunan 'Ukrayna Yanıyor' filmi, 2014 Maidan protestolarının şiddete dönüşmesi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesi, Kırım referandumu ve Rusya ile yeniden birleşme, Donbass savaşı gibi olaylar etrafında dönerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yanukoviç gibi anahtar kişilerle röportajlar içeriyor.
Filmin Rumble bağlantısını paylaşan Kim Dotcom'un attığı diğer tweetleri, bazı takipçileri 'Ukrayna'da devam eden ihtilafla ilgili Moskova'ya örtülü destek' olarak yorumladı. Özellikle şu sözleri dikkat çekti:
"Rusya'nın Ukrayna ile savaşmasını istemiyorsanız, ABD hükümetinin Rusya ile savaşmak için Ukrayna'yı kullanmasına izin vermeyin. NATO, ABD'li silah üreticilerine para akıtmak için var. ABD, NATO üyelerine daha fazla silah satmak için Rusya ile çatışmak istiyor. Bu, ABD'nin savaş vurguncuları için (çıkartılan) bir savaş."
Kiev ve Washington'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) Rusya'ya savaş suçları soruşturması ve suçlaması için baskısı yapmasına da eleştirel yaklaşan Dotcom, "ABD hükümeti kendi savaş suçlarını soruşturmaması için aynı mahkeme aleyhine yasa çıkarmıştı" hatırlatmasını yaptı
Internette telif hakkı tanımaması yüzünden ABD'nin peşine düştüğü girişimci, şu manzaraya da dikkat çekti:
"19 yıl önce bugün ABD, Bağdat'ı bombaladı. 1 milyon Iraklı öldü. Yalanlarla başlayan bir savaş. Yaptırım yok. Savaş suçları mahkemesi yok. Bush, bugün Ukrayna'daki kurbanlar için bir kiliseye çiçek bırakırken savaş suçlularının cezalandırılmasını talep etti. Bu nasıl bir delilik?"
YouTube'un 2016'da vizyona giren 'Ukrayna Yanıyor' filmini Rusya'nın 24 Şubat'ta Donbass askeri operasyonunun başlamasının ardından platformun şiddetli içerikle ilgili politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle etiketledi, ama erişilebilirliğini kaldırmadı. YouTube'un bu hamlesi üzerine film Rumble'a ücretsiz olarak yüklendi.
Kremlin, operasyonun amacını 'Ukrayna'nın demilitarizasyonu ve denazifikasyonu' olarak açıklıyor.