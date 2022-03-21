https://tr.sputniknews.com/20220321/67-yasindaki-hollanda-vatandasi-yasadigi-teknede-olu-bulundu-1054924448.html
67 yaşındaki Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu
67 yaşındaki Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu
Antalya'da Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld, yaşadığı 'Philine' adlı teknede ölü bulundu. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T17:11+0300
2022-03-21T17:11+0300
2022-03-21T17:11+0300
türkiye
hollanda
vatandaş
konyaaltı
antalya
tekne
balıkçı
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Antalya Konyaaltı'nda balıkçı barınağındaki 'Philine' adlı teknede yaşayan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld'e ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde teknenin demirlediği barınağa geldi. Kleijngeld'in kamarada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kleijngeld'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, tekneden 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı. Kleijngeld'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220224/didimde-denizde-kaybolan-bir-adamin-cansiz-bedeni-yunanistan-karasularinda-bulundu--1054177867.html
türkiye
hollanda
konyaaltı
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hollanda, vatandaş, konyaaltı, antalya, tekne, balıkçı
67 yaşındaki Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu
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Antalya'da Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld, yaşadığı 'Philine' adlı teknede ölü bulundu.
Antalya Konyaaltı'nda balıkçı barınağındaki 'Philine' adlı teknede yaşayan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld'e ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde teknenin demirlediği barınağa geldi.
Kleijngeld'in kamarada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Kleijngeld'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, tekneden 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı.
Kleijngeld'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.