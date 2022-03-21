https://tr.sputniknews.com/20220321/67-yasindaki-hollanda-vatandasi-yasadigi-teknede-olu-bulundu-1054924448.html

67 yaşındaki Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu

67 yaşındaki Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu

Antalya'da Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld, yaşadığı 'Philine' adlı teknede ölü bulundu. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T17:11+0300

2022-03-21T17:11+0300

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türkiye

hollanda

vatandaş

konyaaltı

antalya

tekne

balıkçı

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Antalya Konyaaltı'nda balıkçı barınağındaki 'Philine' adlı teknede yaşayan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld'e ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde teknenin demirlediği barınağa geldi. Kleijngeld'in kamarada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kleijngeld'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, tekneden 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı. Kleijngeld'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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türkiye

hollanda

konyaaltı

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hollanda, vatandaş, konyaaltı, antalya, tekne, balıkçı