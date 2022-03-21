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67 yaşındaki Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu
67 yaşındaki Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu
Antalya'da Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld, yaşadığı 'Philine' adlı teknede ölü bulundu. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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konyaaltı
antalya
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Antalya Konyaaltı'nda balıkçı barınağındaki 'Philine' adlı teknede yaşayan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld'e ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde teknenin demirlediği barınağa geldi. Kleijngeld'in kamarada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kleijngeld'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, tekneden 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı. Kleijngeld'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220224/didimde-denizde-kaybolan-bir-adamin-cansiz-bedeni-yunanistan-karasularinda-bulundu--1054177867.html
türkiye
hollanda
konyaaltı
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hollanda, vatandaş, konyaaltı, antalya, tekne, balıkçı

67 yaşındaki Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu

17:11 21.03.2022
© DHA67 yaşındaki Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu
67 yaşındaki Hollanda vatandaşı, yaşadığı teknede ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© DHA
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Antalya'da Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld, yaşadığı 'Philine' adlı teknede ölü bulundu.
Antalya Konyaaltı'nda balıkçı barınağındaki 'Philine' adlı teknede yaşayan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld'e ulaşamayan yakınları, öğle saatlerinde teknenin demirlediği barınağa geldi.
Kleijngeld'in kamarada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Kleijngeld'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, tekneden 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı.
Kleijngeld'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Mesut Çobanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
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