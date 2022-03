A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız

https://tr.sputniknews.com/20220321/a-milli-takim-teknik-direktoru-kuntz-portekiz-karsilasmasinda-cok-iyi-performans-ortaya-koyacagiz-1054926563.html

2022 Dünya kupası elemeleri play off turunda Portekiz'le karşılaşacak olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Portekiz karşılaşmasında çok iyi... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e karşı sahada Türk halkının gurur duyacağı bir takım olacağını söyledi.TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile oynanacak müsabaka hakkında, "Maça hazırız. Çok manşetlere çıkacak, iddialı mesajlar veren biri değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum, Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız. Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği bir performans ortaya koyacağımızı söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.Kuntz, "Enes Ünal çok formda, Burak Yılmaz da çok deneyimli. Forvette tercihiniz nasıl olacak?" sorusuna, "Enes'in ufak bir sakatlığı vardı. Neyse ki çok önemli bir durumu yok. Bahsettiğiniz durumu yaşamak bizi zorluyor ama her zaman rekabet iyidir. Belki ikisi birden oynayabilir." yanıtını verdi.Portekiz maçıyla ilgili tüm analizleri yaptıklarını belirten Alman teknik adam, "Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine baktık. Sadece kaybettikleri Sırbistan değil, gruptaki diğer maçlarını da analiz ettik. Bizim ne yapacağımız önemli" şeklinde konuştu.Ronaldo hakkında da konuşan Alman teknik adam, "Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce ama bizim düşüncemiz daha çok takım savunmasıyla ilgili. Ronaldo'ya pas atılacak alternatifleri kapatmak, onun birebir kalmasını engelleyecek taktikleri bulmak asıl düşüncemiz" açıklamalarında bulundu.Stefan Kuntz, aday kadroya davet ettikleri oyuncularla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Açıkladığımız oyunculardan Dorukhan ve Yunus'un, Barış (Alper Yılmaz) ve Yusuf'tan (Sarı) performans olarak daha önde olduklarını gördük. Forvette de aramızda düşündüğümüz Umut (Bozok) ve Deniz Undav konusu vardı. Türkiye'de olduğu ve Süper Lig gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldığı için tercihimizi Umut'tan yana kullandık. Enes'in (Ünal) de son haftalarda inanılmaz iyi performansı var. Her zaman vurguladığımız gibi şu anda burada bizimle olmayanlar bir daha asla gelemeyecekler gibi bir durum söz konusu değil. Gelecekte onların da şansı var."Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'yu yakın zamanda Madrid'de ziyaret ettiğini aktaran Kuntz, "Uzun uzun sohbet ettik. Geçmişi de konuştuk. Daha önce burada neler olduğunu, milli takımdaki durumu konuştuk. Burada Hakan'dan (Çalhanoğlu) da bahsedebiliriz. Hakan'dan beklentiler vardı. Enes'ten de beklenti var. Beklentinin yüksek olduğu iki oyuncu. Onlara adil kendilerini gösterme şansı vermemiz gerek. Enes'in Getafe'de kendini bulduğunu düşünüyorum. Avrupa'da çeşitli kulüplerde oynadı, Getafe'de ise oturdu. Getafe'nin sportif direktörü ve teknik direktörüyle konuştum kendisini takımda tutmak istediklerini söylediler" değerlendirmesinde bulundu.Kuntz, Hakan Çalhanoğlu için, 'İtalya’daki performansını milli takımda gösteremiyor.' eleştirilerine değinerek, "Oyuncuyu bir mevkide değerlendirirken burada faktörler var. Birincisi hocanın kafasında ne var, oyuncuyu nasıl kullanmak istiyor? İkinci konu da oyuncu nerede oynayabiliyor ve yetenekleri ne? Bu iki kriteri düşündüğümüz zaman son iki maçta Hakan'ı oynattığımız tarz hem milli takım hem de kendisi için en iyi tarz diye düşünüyorum. Son iki maçında çok iyi performans sergiledi. Onun performansından gayet memnunuz. 'Hakan yerini buldu.' diyebiliriz." diye konuştu.Stefan Kuntz, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın kadroya alınmamasıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkında, "Şu anda Süper Lig'de statta izlemediğimiz takım yok. Aday kadroya davet ettiğimiz oyuncuların Portekiz ve sonrasındaki maçta oynamayı hak eden isimler olduğuna karar verdik. Her bir Türk oyuncuyu neden kadroya almadığımızı tek tek açıklayamayız" şeklinde görüş belirtti.Kuntz, Süper Lig'de son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Emre Mor'a değinerek, "Kendisiyle bir görüşmem olmadı. Almanya'da ya da İspanya'da işler neden istediği gibi gitmedi tam sebebini bilmiyorum. Belki insanların, o anda başarabileceğinden çok daha fazla beklentisi vardı. Şu anda performansının yükseldiğini biz de görebiliyoruz. İlerleyen dönemde değerlendirebiliriz" açıklamasını yaptı.

