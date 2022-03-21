https://tr.sputniknews.com/20220321/bakirkoyde-doktor-ve-guvenlik-gorevlisini-darbeden-kisi-gozaltina-alindi-1054903340.html

Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisini darbeden kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisini darbeden kişi gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'de doktor ve hastane güvenlik görevlisini darbeden şüpheli gözaltına alındı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T02:22+0300

2022-03-21T02:22+0300

2022-03-21T02:46+0300

türkiye

darp

bakırköy

doktor

güvenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be076fc93fcc0934107d481b96e43b22.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart saat 18.00 sularında Bakırköy ilçesinde bulunan hastanede bir kişinin, doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö'yü darbettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelinin kapı önündeki şeridi geçmek istediği, kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve serviste çalışan doktor M.S.D'yi darbettiği öne sürüldü.'Kasten yaralama' suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K'nin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin, doktor ve güvenlik görevlisini darbettiği anlar yer alıyor.

türkiye

bakırköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

darp, bakırköy, doktor, güvenlik