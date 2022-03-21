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https://tr.sputniknews.com/20220321/bodrum-belediye-baskani-aras-agaoglu-kacak-barajlarla-dogal-su-kaynaklarinin-yonunu-degistirdi-1054909127.html
Bodrum Belediye Başkanı Aras: Ağaoğlu kaçak barajlarla doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdi
Bodrum Belediye Başkanı Aras: Ağaoğlu kaçak barajlarla doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdi
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iş insanı Ali Ağaoğlu'nun Mandalya Körfezi'ndeki projesi için 'DSİ'den habersiz barajlar yaparak doğal su kaynaklarının... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T11:20+0300
2022-03-21T11:20+0300
türkiye
bodrum
ahmet aras
ali ağaoğlu
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iş insanı Ali Ağaoğlu'nun, Muğla'nın Bodrum ile Milas ilçeleri arasında bulunan Mandalya Körfezi'nde tüm itirazlara ve bilimsel uyarılara rağmen yapmayı planladığı ve inşaat ruhsatı aldığı turizm kentinin, 'doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini' söyledi.Sosyal medya hesabından Ali Ağaoğlu'nun, 'Tuzla Sulak Alanı'nı yok edecek şekilde su kaynaklarının yönünü değiştiren kaçak baraj ve göletler yaptığını' duyuran Aras, şu ifadeleri kullandı:“Sayın Ali Ağaoğlu, hatırlarsanız önce Bodrum’da olduğunu söyleyerek tanıttığınız, itirazımız üzerine Milas’ta olduğunu kabul ettiğiniz “suni cennet” projenize karşı sivil toplum örgütlerinin açtığı davalarda mahkeme tarafından tespit edilen bilirkişi heyeti, projenizin; 197 tür kuşun yaşadığı Tuzla Sulak Alanını yok edeceğini tespit etmekle birlikte, ÇED raporu alabilmek için verdiğiniz “Su kaynaklarını olduğu gibi bırakacağız” taahhüdünüze rağmen, DSİ’den habersiz olarak yaptığınız baraj ve göletleri de tespit etmiş!! Ali Bey, membranlı göletlerle yönünü değiştirdiğiniz derenin akışı kesilen tatlı suyu, sizin şirketler grubunuzun değil, halkın malıdır. Özetle size demek istediğim, biz bu olup bitenleri görmemezlikten gelmeyiz, gelmeyeceğiz.”
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bodrum, ahmet aras, ali ağaoğlu

Bodrum Belediye Başkanı Aras: Ağaoğlu kaçak barajlarla doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdi

11:20 21.03.2022
© DHABodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© DHA
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iş insanı Ali Ağaoğlu'nun Mandalya Körfezi'ndeki projesi için 'DSİ'den habersiz barajlar yaparak doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini' söyledi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iş insanı Ali Ağaoğlu'nun, Muğla'nın Bodrum ile Milas ilçeleri arasında bulunan Mandalya Körfezi'nde tüm itirazlara ve bilimsel uyarılara rağmen yapmayı planladığı ve inşaat ruhsatı aldığı turizm kentinin, 'doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini' söyledi.
Sosyal medya hesabından Ali Ağaoğlu'nun, 'Tuzla Sulak Alanı'nı yok edecek şekilde su kaynaklarının yönünü değiştiren kaçak baraj ve göletler yaptığını' duyuran Aras, şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Ali Ağaoğlu, hatırlarsanız önce Bodrum’da olduğunu söyleyerek tanıttığınız, itirazımız üzerine Milas’ta olduğunu kabul ettiğiniz “suni cennet” projenize karşı sivil toplum örgütlerinin açtığı davalarda mahkeme tarafından tespit edilen bilirkişi heyeti, projenizin; 197 tür kuşun yaşadığı Tuzla Sulak Alanını yok edeceğini tespit etmekle birlikte, ÇED raporu alabilmek için verdiğiniz “Su kaynaklarını olduğu gibi bırakacağız” taahhüdünüze rağmen, DSİ’den habersiz olarak yaptığınız baraj ve göletleri de tespit etmiş!! Ali Bey, membranlı göletlerle yönünü değiştirdiğiniz derenin akışı kesilen tatlı suyu, sizin şirketler grubunuzun değil, halkın malıdır. Özetle size demek istediğim, biz bu olup bitenleri görmemezlikten gelmeyiz, gelmeyeceğiz.”
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