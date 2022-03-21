https://tr.sputniknews.com/20220321/btkdan-turk-telekom-hisselerinin-tvfye-devrine-onay-1054907156.html

BTK'dan Türk Telekom hisselerinin TVF'ye devrine onay

BTK'dan Türk Telekom hisselerinin TVF'ye devrine onay

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'ine sahip olan LYY'nin hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na (TVF)... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T10:10+0300

2022-03-21T10:10+0300

2022-03-21T10:10+0300

ekonomi

türk telekom

varlık fonu

btk

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile LYY Telekomünikasyon AŞ (LYY) arasında, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için geçtiğimiz haftalarda anlaşmıştı. Türk Telekom'un KAP'a yaptığı açıklamaya göre BTK'dan izin çıktı. Böylece Türk Telekom'un çoğunluğu Türkiye Varlık Fonu'na geçti.Türk Telekom tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:"16 Mart 2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere, LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY) sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF ve LYY) arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştu.Bu bağlamda, BTK tarafından;1) Türk Telekom'un hisselerinin %55'ine sahip olan LYY'nin şirketimizdeki hisselerinin tamamının, TVF'ye devir işlemlerine izin verilmesi,2) BTK tarafından yetkilendirilmiş olan TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TTNET A.Ş., ve TT International Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin %100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin, BTK'nın görev alanı kapsamında hisse devri ve kontrol unsuruna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri açısından söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağı,3) Hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından bir ay içerisinde ilgili belgelerle birlikte BTK'ya bilgi verilmesi,hususlarına karar verilmiştir."

https://tr.sputniknews.com/20220321/turkiye-varlik-fonu-genel-muduru-ermuttan-turk-telekom-aciklamasi-ben-isadami-olsam--alirdim-1054904973.html

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türk telekom, varlık fonu, btk