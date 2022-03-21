https://tr.sputniknews.com/20220321/turkiye-varlik-fonu-genel-muduru-ermuttan-turk-telekom-aciklamasi-ben-isadami-olsam--alirdim-1054904973.html

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut'tan Türk Telekom açıklaması: Ben işadamı olsam alırdım

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut'tan Türk Telekom açıklaması: Ben işadamı olsam alırdım

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, eleştirilere neden olan Türk Telekom’u alma planları hakkında konuştu. Ermut, “Ben bugün bir işadamı olsam, '1.6... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T07:54+0300

2022-03-21T07:54+0300

2022-03-21T07:54+0300

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türkiye varlık fonu

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Sabah gazetesinden Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Ermut ile yaptığı söyleşiye yer verdi. Türk Telekom’un satışı hakkındaki Güngör’ün soruları ve Ermut’un yanıtları şöyle:Bu operasyona neden gerek duyuldu?İlk telekomünikasyon şirketleri piyasaya çıktığında mobil taraf popülerdi. Ancak sonra değişen teknolojiyle sağlıklı iletişim için internet altyapısının daha önemli olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Türk Telekom'un değeri daha da arttı. Şirketin uzun vadeli fiber altyapı yatırımlarının devamı için de yönetimle ilgili sorunlarının olmaması, önünü görebilmesi gerekiyordu. Şirket için yeni bir sayfa açılıyor. Ülkemiz adına başarı hikâyesi yazılacak.Peki eleştirilen nokta 2026'da bir kuruş ödenmeden devlete geçeceği söylenen şirkete 1.6 milyar dolar verilmesi konusu... 2026'da bitecek olan ne?İmtiyaz sona erdiğinde şirketin bedavaya devrolacağı algısı doğru değil. 2026'da bedava kamuya geçecek şirket yok, biten bir imtiyaz var. Şirket ile o dönem Türk Telekomünikasyon Kurumu (14 Kasım 2005) bir imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmeyle, 28 Şubat 2001 tarihinden itibaren 25 yıllığına, her türlü telekomünikasyon hizmetinin sağlanması, gerekli tesislerin kurulması, bunların diğer lisanslı operatörler tarafından kullanılması, telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlanması ve tedariki hakları sunuldu. İmtiyaz sözleşmesi 28 Şubat 2026'da bitiyor. Şirketin sözleşme dolmasından 1 yıl önce BTK'ya başvurup, uzatma talep etme hakkı var. Şirketin şu anda birçok alanda iştirakleri, mobilde yüzde 30 pazar payı, 52 milyon müşterisi bulunuyor. Bunlar kötü senaryoda imtiyaz uzamazsa bile şirkette kalmaya devam edecek. İmtiyaz bittiğinde teknoloji değiştiği için tam olarak neyin kapsama girdiği belli değildi. Yani altyapının parçası nedir?Teknolojik altyapının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Artık santral dediğiniz şey kutuya dönüştü. O kutu mu imtiyaza giriyor, yoksa onun bulunduğu bina mı? Bankalar hisselerini satmak için uluslararası kuruluşlara yetki vermişti. Orada satış olsa başka birisi bu altyapının tamamını kullanmak isteyecek, diğer operatörlerde mağduriyetler oluşacaktı. Dolayısıyla kamu malının korunması adına kamu sorumluluğuyla hareket etmek gerekiyordu. TVF'nin satın almasıyla yatırımlar hızlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yönetim kurulumuzun bu konuda vizyon ve iradesini ortaya koyması bu önemli adımın atılmasını mümkün kıldı.İmtiyaz uzatılır mı?Benim görüşüm hiç beklemeden şirketin önünün açılması. İmtiyazın uzatılması Hazine'ye de şirketin değerine de katkı sağlar.Türk Telekom operasyonu için doğru zaman mıydı?Bir adım atılacaksa en doğru zamandayız. Değerleme belirlenirken, kendi stratejik planlarımız çerçevesinde yaptığımız çalışmanın yanı sıra uluslararası firmaların değerleme çalışmalarından da yararlandık. En kötü senaryoda yani imtiyazın devam etmediği durumda bile aldığımız varlığın değeri ödediğimiz fiyatın çok daha üstünde. Şirket zaten halka açık, imtiyazı uzatıp ikincil halka arz planlanıyor, blok satış gibi bir plan yok. İkincil halka arzla yabancı yatırımcının ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. İki sene içinde yatırımları hızlandırıp, şirkette katma değeri oluşturduğumuz bir senaryodan baktığınızda hiçbir şekilde en ufak bir endişemiz olmayan bir satın almaydı. Ben bugün bir işadamı olsam, '1.6 milyar dolara bu şirketi alır mıydınız' diye sorsanız, cevabım 'korkmadan alırdım' olurdu.Kredinin vadesi 6 yıl mı?Krediyi ağırlıklı olarak LYY Telekomünikasyon şirketinin ortağı olan bankalar sağlayacak. İlk 2 sene ödemesiz, toplam 6 yıl vadeyle alınacak. Bu krediyi alırken Varlık Fonu'nun herhangi bir varlığını temlik etmeyeceğiz. Satın alma işleminin finansmanı için öz kaynaklardan kullanılacak tutar 50 milyon dolar. Kalan bedel dış kaynak olarak temin edilecek. Bankalar hiçbir teminat istemeyerek, Türkiye ve Türk Telekom'a güvenlerini bir kez daha gösterdiler.

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türk telekom, türkiye varlık fonu