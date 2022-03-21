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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözülmesi mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözülmesi mümkün değildir
cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözülmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T14:43+0300
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recep tayyip erdoğan
metaverse
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Forum Metaverse' programında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, metaverse, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözülmesi mümkün değildir

14:43 21.03.2022 (güncellendi: 15:04 21.03.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, 'Forum Metaverse' programında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Forum Metaverse' programında konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözülmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Forum Metaverse' programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Milletimizin nevruzunu tebrik ediyorum.
Bize düşen göre kendi gençlerimizi bu geleceğe en doğru en güvenli şekilde hazırlamaktır.
Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni döneme doğru gidiyor.
Evlatlarımızı kötü alışkanlıklara sürükleyecek nice batağı, tuzağı bir kenara bırakıyorum,. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir.
Siber suçlar karşısında küresel şirketlerin keyfi tasarrufları ile karanlık amaçlara hizmet eden düzenlemeleri, burada sadece gücün, paranın ve sapkın yönelimlerin borusunun öttüğü bir düzenin hakim olduğuna işaret ediyor.
Dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözülmesi mümkün değildir.
Kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile bu alanda yolumuzu çizmek gerektiğinin somut ifadesidir.
Küresel tröstlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine hakarettir.
Rusya Ukrayna krizi bize şunu gösterdi. Yerli milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız, her an köle olmakla karşı karşıyasınız.
Elinde silahla dolaşan bir gençlik, AK Parti gençliği olamaz.
Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum.
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