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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T19:27+0300
2022-03-21T19:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
nevruz
21 mart dünya nevruz günü
nevruz bayramı
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, nevruz, 21 mart dünya nevruz günü, nevruz bayramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

19:27 21.03.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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