https://tr.sputniknews.com/20220321/cumhurbaskani-erdogandan-nevruz-bayrami-mesaji-1054927581.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T19:27+0300

2022-03-21T19:27+0300

2022-03-21T19:27+0300

politika

recep tayyip erdoğan

nevruz

21 mart dünya nevruz günü

nevruz bayramı

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, nevruz, 21 mart dünya nevruz günü, nevruz bayramı