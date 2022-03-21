https://tr.sputniknews.com/20220321/fatih-terimin-kizi-buse-terime-3-yil-hapis-istemiyle-dava-1054910768.html

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e 3 yıl hapis istemiyle dava

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e 3 yıl hapis istemiyle dava

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sahibi olduğu markayı, iş insanı İbrahim Salman’a ait bir logoyla tanıttığı gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T12:08+0300

2022-03-21T12:08+0300

2022-03-21T12:12+0300

fatih terim

yaşam

buse terim

hapis cezası

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Buse Terim, markasını 2013 yılında tescil ettirdi. İş insanı İbrahim Salman, bir süre önce Terim'in kendisine ait olan logoyu kullanarak tanıtım yapmaya başladığı iddiasında bulundu.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Salman, kendisine ait markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim hakkında suç duyurusunda bulundu. Terim ise iddiaları reddederek tespit davası açtı.Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Buse Terim hakkında, marka hakkını ihlal suçundan dava açtı.İddianamede, Salman'ın sahibi olduğu firmanın internet sitelerinde ve sosyal medya hesabında müştekiye ait markanın izin almaksızın ticari amaçlı marka hakkını ihlal suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Terim, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak."İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRI VE KÖTÜ NİYETLİ"İbrahim Salman'ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu belirten Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220211/fatih-terim-ile-buse-terim-bahcekapiliya-hakaret-eden-sanigin-cezasi-belli-oldu-1053737027.html

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