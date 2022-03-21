https://tr.sputniknews.com/20220321/ishanina-bitisik-minareye-tepki-bir-mimar-sinanin-yaptigina-bakin-bir-de-buna-aradaki-fark-kirici-1054910361.html

İş hanına bitişik minareye tepki: Bir Mimar Sinan'ın yaptığına bakın bir buna, aradaki fark kırıcı

İş hanına bitişik minareye tepki: Bir Mimar Sinan'ın yaptığına bakın bir buna, aradaki fark kırıcı

Fatih’te bulunan Gürün Han Mescidi iş hanına bitişik ilginç minaresi ile görenleri hayrete düşürüyor. Mescidin minaresinin İslam şiarına uygun bir yapı... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T11:52+0300

2022-03-21T11:52+0300

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fatih

türkiye

minare

cami

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İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Hobyar Mahallesi’nde bulunan Gürün Han Mescidi, 1952 yılında Sivaslı bir iş adamının yardımlarıyla inşa edildi. Gürün Han'da 1975 yılında çıkan yangın sonrası zarar gören mescit, bu tarihte yenilendi. Ancak mescidin minaresi, yaşanan yangın sonrası iş hanına bitişik bir şekilde yapıldı.Mimari ev estetik olarak kötü bir görüntü oluşturan minare, drone ile havadan görüntülendi. Minarenin, mimari ve estetik olarak kötü bir görüntü oluşturulduğu görülürken, mescidin çevresinde bulunan klima havalandırmalar ise görüntü kirliliğine neden oluyor. Ayrıca iş hanıyla bitişik olan mescidin minaresi sosyal medyada da tepki çekti.‘Bu mescit ve minare İslam şiarına uygun yapı değildir’Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarihçi Halit Mestane, şunları söyledi:Kötü bir görüntü oluşturan minare ile ilgili çözüm önerilerini de sıralayan Mestane, "Birincisi bu minare bu binanın tepesine koyulabilir. Hakikaten buranın mescit olduğunu insanlara göstermek istiyorsak insanları çekmek istiyorsak bir şekilde minare yukarı kaldırılabilir. Diğer önerim bu mescid küçük bir mescit başka bir yere taşınabilir. Birçok yerde harabe mescitler var. Onu ihya ederek yine aynı isimde de olur hiç fark etmez. İhya edilebilir" diye konuştu.

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fatih, minare, cami