https://tr.sputniknews.com/20220321/istanbulda-alisveris-yapan-annesini-bekleyen-9-yasindaki-cocuga-yumruklu-saldiri-1054929412.html
İstanbul'da alışveriş yapan annesini bekleyen 9 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı
İstanbul'da alışveriş yapan annesini bekleyen 9 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı
Eyüpsultan'da annesinin alışveriş yaptığı kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen 9 yaşındaki çocuk, yoldan geçen tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T20:45+0300
2022-03-21T20:45+0300
2022-03-21T20:45+0300
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İstanbul'da alışveriş yapan annesini bekleyen bir çocuk saldırıya uğradı.Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi’nde, 9 yaşındaki M.K. annesi ile birlikte alışveriş için bir kuruyemiş dükkanının önüne geldi.Annesi alışveriş yaptığı sırada bekleyen M.K.'nın başına, kaldırımdan geçen bir kişi yumruk attı.19 Mart'ta meydana gelen olayda M.K.'nın ağlayarak olayı anlattığı annesi Zekiye K., kuruyemişçinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek, şüpheliden şikayetçi oldu.Polis ekiplerinin şüpheliyi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.Saldırı anı güvenlik kamerasındaÖte yandan şüphelinin, çocuğun başına vurduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, çocuğun başına yumruk atan saldırganın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi yer aldı.
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İstanbul'da alışveriş yapan annesini bekleyen 9 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı
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Eyüpsultan'da annesinin alışveriş yaptığı kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen 9 yaşındaki çocuk, yoldan geçen tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
İstanbul'da alışveriş yapan annesini bekleyen bir çocuk saldırıya uğradı.
Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi’nde, 9 yaşındaki M.K. annesi ile birlikte alışveriş için bir kuruyemiş dükkanının önüne geldi.
Annesi alışveriş yaptığı sırada bekleyen M.K.'nın başına, kaldırımdan geçen bir kişi yumruk attı.
19 Mart'ta meydana gelen olayda M.K.'nın ağlayarak olayı anlattığı annesi Zekiye K., kuruyemişçinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek, şüpheliden şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin şüpheliyi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.
Saldırı anı güvenlik kamerasında
Öte yandan şüphelinin, çocuğun başına vurduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, çocuğun başına yumruk atan saldırganın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi yer aldı.