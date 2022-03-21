https://tr.sputniknews.com/20220321/kamp-kurdugu-sahillerde-dedektorle-arama-yaparak-bulduklariyla-gezisini-finanse-ediyor-1054918728.html
Kamp kurduğu sahillerde dedektörle arama yaparak bulduklarıyla gezisini finanse ediyor
Kamp kurduğu sahillerde dedektörle arama yaparak bulduklarıyla gezisini finanse ediyor
İngiltere'den karavanı ile dünya turuna çıkan İngiliz turist, kamp kurduğu sahillerde dedektörle arama yaparak bulduklarıyla gezisini finanse ediyor. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T15:09+0300
2022-03-21T15:09+0300
2022-03-21T15:13+0300
turist
yaşam
ingiltere
mersin
dedektör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054918703_0:272:2730:1808_1920x0_80_0_0_f28c3fa99b039d2222602cd42da79023.jpg
Çıktığı dünya turu kapsamında Mersin'in Bozyazı ilçesine gelen İngiliz turist Thomas Sem, kamp kurduğu alanın yakınındaki sahilde dedektörle arama yaparken görüntülendi.İngiltere'den karavanı ile dünya turuna çıktığını söyleyen Sem, yol güzergahında bulunan her sahilde dedektörle arama yaptığını, bulduklarıyla da bütçesine katkı sağladığını söyledi."İngiltere'den eşimle birlikte karavanla yola çıktık. Amacımız bütçemiz dahilinde bir çok ülkeyi gezmek” diyen Sem, şöyle devam etti:
ingiltere
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054918703_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_37f95c80c5d4c105939eadc5cf5804e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
turist, ingiltere, mersin, dedektör
Kamp kurduğu sahillerde dedektörle arama yaparak bulduklarıyla gezisini finanse ediyor
15:09 21.03.2022 (güncellendi: 15:13 21.03.2022) Abone ol
İngiltere'den karavanı ile dünya turuna çıkan İngiliz turist, kamp kurduğu sahillerde dedektörle arama yaparak bulduklarıyla gezisini finanse ediyor.
Çıktığı dünya turu kapsamında Mersin'in Bozyazı ilçesine gelen İngiliz turist Thomas Sem, kamp kurduğu alanın yakınındaki sahilde dedektörle arama yaparken görüntülendi.
İngiltere'den karavanı ile dünya turuna çıktığını söyleyen Sem, yol güzergahında bulunan her sahilde dedektörle arama yaptığını, bulduklarıyla da bütçesine katkı sağladığını söyledi.
"İngiltere'den eşimle birlikte karavanla yola çıktık. Amacımız bütçemiz dahilinde bir çok ülkeyi gezmek” diyen Sem, şöyle devam etti:
“Kısıtlı olan bütçemize katkı sağlamak ve daha çok ülke gezebilmek amacıyla yol güzergahımızda bulunan sahillerde dedektörle tarama yapıyorum. Bir çok metal parçası, bazen küpe ve yüzük de denk geliyor. Türk parası buluyorum. Bulduğumu değerlendirerek gezi alanımızı genişletmeye çalışıyorum. Türkiye sahilleri, doğası ve tarihi yerleri ile gerçekten gezilmeye, görülmeye değer. İnsanları cana yakın, yemekleri ise mükemmel.”