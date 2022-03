https://tr.sputniknews.com/20220321/kovid-suphesiyle-gitti-turkiyede-nakil-sirasinda-ilk-siraya-yazildi-1054904623.html

Kovid şüphesiyle gitti, Türkiye'de nakil sırasında ilk sıraya yazıldı

Kovid şüphesiyle gitti, Türkiye'de nakil sırasında ilk sıraya yazıldı

İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki Duru Doğan, kasım ayında öksürük şikayetiyle doktora gitti. Önce Lovid-19 sanıldı. Haftalar süren araştırmalar sonucu kalp... 21.03.2022

İstanbul'da yaşayan, lise hazırlık sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki Duru Doğan, geçen Kasım ayı başlarında öksürük şikayeti ile doktora başvurdu. Önce Kovid olabileceği düşünülen Duru'nun nadir görülen bir kalp kapağı hastalığı olduğu ortaya çıktı.Kalp nakli gerektiği anlaşılınca 12 Ocak'ta Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve nakil listesinde Türkiye'de birinci sıraya alındı. Kayseri'de beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşlarında bir kadının kalbinin Duru'ya uygun olduğu anlaşılınca 9 Şubat gecesi kalbi almak üzere yola çıkan Koşuyolu organ nakli ekibinin uçağı, kar fırtınası yüzünden iniş yapamadı ve saatlerce havada kaldı. İstanbul'da süren gergin bekleyiş, ekibin kar ve fırtınalı havaya rağmen dönüşe geçebildiğinin öğrenilmesiyle umuda dönüştü. 10 Şubat'ta Duru'ya nakil yapıldı. Operasyonu gerçekleştiren Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Kırali, Duru'nun kalp nakli için aşılması imkansız görülen pek çok engelin aşılabildiğini, bu açıdan çok şanslı olduğunu söyleyerek, "Birkaç ay önce ciddi bir şikayeti olması üzerine kalp yetmezliği olduğu anlaşılmış. Bizimle irtibata geçildi. Hastamızdaki patoloji çok değişik bir şey, çok sık görülen bir durum değil. Kalbin her iki karıncık bölgesinin yapısal olarak çalışamama durumu. Çift taraflı yapay kalp önerisi olmuş ama Duru'nun bunun için çok küçük olduğu, yapay kalbin bedensel olarak onun için çok ağır bir şey olduğunu düşündük. Ayrıca hastalığının patolojisi 'acilin de acili' olarak bildirilmeye uygundu. Kalp nakli olmak üzere nakil listesine alındı. Çok şanslı bir kızımız, hastalığının başlangıcından sonra neredeyse üçüncü ayında bir kalp çıktı" dedi.Erişkin bir donörden bir çocuğa kalp nakli yapmanın her zaman mümkün olamadığını da söyleyen Prof. Dr. Kırali, sürecin devamını şu şekilde anlattı: "Vefat eden hastamız da daha küçük bedenli olduğu için, ivedilikle kabul ettik. Burada damar çapları çok önemlidir. Bizim, ameliyat öncesi yaptığımız ölçümlerde, bu çapların birbirine çok yakın olduğu anlaşıldı. Duru açısından bu da çok büyük bir şanstı. Ayrıca o günlerde Kayseri'de bir kar fırtınası vardı ve uçakta da 2 saat havaalanı üzerinde dönmüş organı almaya giden ekiplerimiz. Arkadaşlarımız kalbi almaya gece gitmişti ama hava şartları sebebiyle dönüşleri sabaha ertelendi. Uçak kalkamadı. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen kalbi buraya getirebildik ve Duru'ya naklettik. Eminim o da okulunu çok özlemiştir. Gelecek eğitim sezonunda okulunda arkadaşlarıyla birlikte eğitimine tekrar başlayabilecek. Kalp nakli, yapay kalpten her zaman daha öndedir. Ama bağış olmayınca biz diğer alternatiflere mecburen yöneliyoruz. Organ bağışı çok yüksek olsa, inan ki her gün kalp nakli bile yapabiliriz."

