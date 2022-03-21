https://tr.sputniknews.com/20220321/meta-rusyadaki-davanin-dusurulmesini-talep-etti-mahkeme-ret-yaniti-verdi-1054912061.html
Meta, Rusya'daki davanın düşürülmesini talep etti, mahkeme ret yanıtı verdi
Meta, Rusya'daki davanın düşürülmesini talep etti, mahkeme ret yanıtı verdi
Bir Rus mahkemesinin Meta'nın faaliyetlerinin durdurulması konusunda karar alamayacağını savunan Meta Platforms Inc.'nin avukatı, şirket hakkında davanın... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T12:38+0300
2022-03-21T12:38+0300
2022-03-21T12:43+0300
rusya
ukrayna krizi
dava
meta
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Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin vermesi nedeniyle Rusya Başsavcılığı tarafından hakkında 'faaliyetlerinin durdurulması davası' açılan, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'ın sahibi Meta, davanın düşürülmesi için talepte bulundu.Moskova'daki Tverskiy mahkemesinde açıklama yapan Meta'nın avukatı, "Davanın düşürülmesini talep ediyoruz, Meta'nın yabancı bir tüzel kişilik olması nedeniyle mevcut durumda mahkemenin bu davaya bakma yetkisine sahip olmadığı görüşündeyiz" dedi.Rusya'daki mahkemelerin yalnızca davalı şirketin Rusya topraklarında bulunması halinde yabancı şirketlere ilişkin davalara bakabileceğini öne süren avukat, "Meta'nın ofisi ABD'de bulunuyor, şirketin Rusya'da yönetim makamlarının, şubelerinin veya temsilciliklerinin bulunduğunu doğrulayan kanıtlar davacı tarafından mahkemeye sunulmadı" dedi.Avukat, davanın düşürülmesinin reddi halinde, duruşmanın ertelenmesini ve davaya hazırlık için ek süre verilmesini de talep etti.Meta'nın talebini görüşen mahkeme heyeti, davanın düşürülmesi ve ek süre verilmesi yönünde talepleri reddetti.Hakim Olga Solopova, "Savunmanın duruşmanın ertelenmesine ilişkin talebi kabul edilmemiştir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html
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Meta, Rusya'daki davanın düşürülmesini talep etti, mahkeme ret yanıtı verdi
12:38 21.03.2022 (güncellendi: 12:43 21.03.2022) Abone ol
Bir Rus mahkemesinin Meta'nın faaliyetlerinin durdurulması konusunda karar alamayacağını savunan Meta Platforms Inc.'nin avukatı, şirket hakkında davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme, şirketin talebini kabul etmedi.
Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin vermesi nedeniyle Rusya Başsavcılığı tarafından hakkında 'faaliyetlerinin durdurulması davası' açılan, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'ın sahibi Meta, davanın düşürülmesi için talepte bulundu.
Moskova'daki Tverskiy mahkemesinde açıklama yapan Meta'nın avukatı, "Davanın düşürülmesini talep ediyoruz, Meta'nın yabancı bir tüzel kişilik olması nedeniyle mevcut durumda mahkemenin bu davaya bakma yetkisine sahip olmadığı görüşündeyiz" dedi.
Rusya'daki mahkemelerin yalnızca davalı şirketin Rusya topraklarında bulunması halinde yabancı şirketlere ilişkin davalara bakabileceğini öne süren avukat, "Meta'nın ofisi ABD'de bulunuyor, şirketin Rusya'da yönetim makamlarının, şubelerinin veya temsilciliklerinin bulunduğunu doğrulayan kanıtlar davacı tarafından mahkemeye sunulmadı" dedi.
Avukat, davanın düşürülmesinin reddi halinde, duruşmanın ertelenmesini ve davaya hazırlık için ek süre verilmesini de talep etti.
Meta'nın talebini görüşen mahkeme heyeti, davanın düşürülmesi ve ek süre verilmesi yönünde talepleri reddetti.
Hakim Olga Solopova, "Savunmanın duruşmanın ertelenmesine ilişkin talebi kabul edilmemiştir" dedi.