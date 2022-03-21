Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220321/polis-memuru-525-kilo-patlayiciyla-yakalandi-1054913576.html
Polis memuru 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı
Polis memuru 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı
Hakkari Yüksekova'da, İstanbul'da görev yaptığı öğrenilen bir polisin kullandığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T13:20+0300
2022-03-21T13:20+0300
türkiye
hakkari
polis
patlayıcı
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054913465_9:0:631:350_1920x0_80_0_0_d0e9fce8491f3da281b7dd891a0acb22.jpg
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak çalışan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.Araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.Polis memuru gözaltına alındı.
türkiye
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054913465_86:0:553:350_1920x0_80_0_0_753e69e9f203bd2da0ebe4e6eaecfaa2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hakkari, polis, patlayıcı, gözaltı

Polis memuru 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı

13:20 21.03.2022
© İHAPolis memuru 52,5 kilo patlayıcıyla yakalandı
Polis memuru 52,5 kilo patlayıcıyla yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Hakkari Yüksekova'da, İstanbul'da görev yaptığı öğrenilen bir polisin kullandığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak çalışan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.
Araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.
Polis memuru gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала