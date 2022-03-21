https://tr.sputniknews.com/20220321/polis-memuru-525-kilo-patlayiciyla-yakalandi-1054913576.html

Polis memuru 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı

Polis memuru 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı

Hakkari Yüksekova'da, İstanbul'da görev yaptığı öğrenilen bir polisin kullandığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T13:20+0300

2022-03-21T13:20+0300

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türkiye

hakkari

polis

patlayıcı

gözaltı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak çalışan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.Araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.Polis memuru gözaltına alındı.

türkiye

hakkari

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hakkari, polis, patlayıcı, gözaltı