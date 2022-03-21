https://tr.sputniknews.com/20220321/polis-memuru-525-kilo-patlayiciyla-yakalandi-1054913576.html
Polis memuru 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı
Polis memuru 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı
Hakkari Yüksekova'da, İstanbul'da görev yaptığı öğrenilen bir polisin kullandığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T13:20+0300
2022-03-21T13:20+0300
2022-03-21T13:20+0300
türkiye
hakkari
polis
patlayıcı
gözaltı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak çalışan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.Araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.Polis memuru gözaltına alındı.
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hakkari, polis, patlayıcı, gözaltı
Polis memuru 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı
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Hakkari Yüksekova'da, İstanbul'da görev yaptığı öğrenilen bir polisin kullandığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak çalışan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.
Araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.
Polis memuru gözaltına alındı.