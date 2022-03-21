https://tr.sputniknews.com/20220321/sahan-gokbakar-duyurdu-recep-ivedik-7-geliyor-1054915900.html

Şahan Gökbakar duyurdu: Recep İvedik 7 geliyor

Şahan Gökbakar duyurdu: Recep İvedik 7 geliyor

Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 7'nin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T14:07+0300

2022-03-21T14:07+0300

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recep ivedik

yaşam

şahan gökbakar

film

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Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Recep İvedik serisinin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu. Film, serinin 7. filmi olacak.Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin izleyiciyle 'Recep İvedik 5', ikinci sırasında 7 milyon 369 bin izleyiciyle 'Recep İvedik 4' yer alıyor. Serinin en az izlenen filmi 'Recep İvedik 3' ise 3 milyon 326 bin izleyiciyle 29. sırada yer alıyor.2008 yılında vizyona giren ilk Recep İvedik filmi ile başlayan komedi serisinin son filmi 'Recep İvedik 6', 2019 yılında vizyona girdi.

https://tr.sputniknews.com/20191109/sahan-gokbakar-recep-ivedik-ortalama-turk-insaninin-bir-mizahi-bu-yuzden-cok-fazla-insani-cekiyor-1040589719.html

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recep ivedik, şahan gökbakar, film