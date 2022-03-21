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https://tr.sputniknews.com/20220321/sahan-gokbakar-duyurdu-recep-ivedik-7-geliyor-1054915900.html
Şahan Gökbakar duyurdu: Recep İvedik 7 geliyor
Şahan Gökbakar duyurdu: Recep İvedik 7 geliyor
Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 7'nin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T14:07+0300
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recep ivedik
yaşam
şahan gökbakar
film
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Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Recep İvedik serisinin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu. Film, serinin 7. filmi olacak.Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin izleyiciyle 'Recep İvedik 5', ikinci sırasında 7 milyon 369 bin izleyiciyle 'Recep İvedik 4' yer alıyor. Serinin en az izlenen filmi 'Recep İvedik 3' ise 3 milyon 326 bin izleyiciyle 29. sırada yer alıyor.2008 yılında vizyona giren ilk Recep İvedik filmi ile başlayan komedi serisinin son filmi 'Recep İvedik 6', 2019 yılında vizyona girdi.
https://tr.sputniknews.com/20191109/sahan-gokbakar-recep-ivedik-ortalama-turk-insaninin-bir-mizahi-bu-yuzden-cok-fazla-insani-cekiyor-1040589719.html
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recep ivedik, şahan gökbakar, film

Şahan Gökbakar duyurdu: Recep İvedik 7 geliyor

14:07 21.03.2022 (güncellendi: 14:11 21.03.2022)
© Fotoğraf : İHARecep İvedik
Recep İvedik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© Fotoğraf : İHA
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Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 7'nin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu.
Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Recep İvedik serisinin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu. Film, serinin 7. filmi olacak.
Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Geliyor Gelmekte Olan... Recep is coming"
Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin izleyiciyle 'Recep İvedik 5', ikinci sırasında 7 milyon 369 bin izleyiciyle 'Recep İvedik 4' yer alıyor. Serinin en az izlenen filmi 'Recep İvedik 3' ise 3 milyon 326 bin izleyiciyle 29. sırada yer alıyor.
2008 yılında vizyona giren ilk Recep İvedik filmi ile başlayan komedi serisinin son filmi 'Recep İvedik 6', 2019 yılında vizyona girdi.
Şahan Gökbakar - Recep İvedik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2019
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