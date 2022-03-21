https://tr.sputniknews.com/20220321/sel-sularinin-altinda-kalmisti-750-kisiye-istihdam-saglayacak-1054920863.html

Sel sularının altında kalmıştı: 750 kişiye istihdam sağlayacak

Sel sularının altında kalmıştı: 750 kişiye istihdam sağlayacak

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde zarar gören Bozkurt Sanayi Sitesi yeniden inşa ediliyor. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı site inşaatı... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T15:45+0300

2022-03-21T15:45+0300

2022-03-21T15:45+0300

türkiye

kastamonu

sel

felaket

sel felaketi

sanayi

sanayi siteleri

inşaat

istihdam

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Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Sel afeti sebebiyle Bozkurt ilçelerindeki sanayi sitesi de yıkıldı. Yüzlerce ailenin geçimini sağladığı Bozkurt Sanayi Sitesi'nin projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanarak kısa sürede ihale edildi. İhale süreci tamamlanan Bozkurt sanayi Sitesinin yapım çalışmalarına başlandı. Büyük bir bölümü Bozkurt sanayi sitelerinin altyapısı hazırlandı ve temeli atıldı. Bozkurt Sanayi Sitesinin Nisan ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.87 milyon 450 bin liraya ihale edilen Bozkurt Sanayi Sitesi'nde. 52 dükkan, 2 tekstil fabrikası yer alacak. Çelik konstrüksiyon olarak yapılan sanayi sitesinde su baskınlarının önlenmesi için gerekli önlemler alınıyor. Bozkurt Sanayi Sitesi, teslim edilmesinin ardından yaklaşık 750 kişiye istihdam sağlayacak.'Nisan ayının sonunda teslim edileceği söylenmekte'Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Bozkurt Sanayi Kooperatifi Başkanı Mustafa Birim, "Sel felaketinin yaşandığı günden beri devletimiz yanımızda. İnşaat çalışmalarımız devam etmektedir. Nisan ayının sonunda teslim edileceği söylenmekte. Orada bulunan 88 birimden oluşan atölyelerimiz mevcuttu. Bu iş yerlerinde her alandan esnaflarımız mevcuttu. Şu anda bir an evvel inşaatın bitmesini ve faaliyetlerimize başlamayı istiyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210811/sel-sonrasi-kastamonunun-bozkurt-ilcesi-goruntulendi-1047949504.html

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