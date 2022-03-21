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Türkü evinde 'istek parça' kavgası: Türkücünün kardeşi bıçaklandı
Türkü evinde 'istek parça' kavgası: Türkücünün kardeşi bıçaklandı
Ataşehir'de iddiaya göre bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada türkü evi karıştı. Şişe, sandalye ve masaların... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T09:43+0300
2022-03-21T10:04+0300
türkiye
istanbul
ataşehir
kavga
türkü
istek
şarkı
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19 Mart Cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan bir türkü evinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi.Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı. Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı.Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinde müşteriler arasında büyük panik ve korku yaşandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yaşanan kavga ve müşterilerin yaşadığı panik görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbulda-iki-grup-arasinda-baslayan-kartopu-savasi-silahli-kavgaya-donustu-6-yarali-1054672297.html
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istanbul, ataşehir, kavga, türkü, istek, şarkı

Türkü evinde 'istek parça' kavgası: Türkücünün kardeşi bıçaklandı

09:43 21.03.2022 (güncellendi: 10:04 21.03.2022)
© DHATürkü evinde 'istek parça' kavgası: Türkücünün kardeşi bıçaklandı
Türkü evinde 'istek parça' kavgası: Türkücünün kardeşi bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© DHA
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Ataşehir'de iddiaya göre bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada türkü evi karıştı. Şişe, sandalye ve masaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar, bir müşterinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
19 Mart Cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan bir türkü evinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi.
Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı. Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı.
Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinde müşteriler arasında büyük panik ve korku yaşandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.
1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yaşanan kavga ve müşterilerin yaşadığı panik görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
İstanbul'da iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
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İstanbul'da iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı
13 Mart, 00:21
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