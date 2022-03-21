https://tr.sputniknews.com/20220321/turku-evinde-istek-parca-kavgasi-turkucunun-kardesi-bicaklandi-1054906373.html

Türkü evinde 'istek parça' kavgası: Türkücünün kardeşi bıçaklandı

Türkü evinde 'istek parça' kavgası: Türkücünün kardeşi bıçaklandı

Ataşehir'de iddiaya göre bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada türkü evi karıştı. Şişe, sandalye ve masaların... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T09:43+0300

2022-03-21T09:43+0300

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türkiye

istanbul

ataşehir

kavga

türkü

istek

şarkı

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19 Mart Cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan bir türkü evinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi.Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı. Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı.Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinde müşteriler arasında büyük panik ve korku yaşandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yaşanan kavga ve müşterilerin yaşadığı panik görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbulda-iki-grup-arasinda-baslayan-kartopu-savasi-silahli-kavgaya-donustu-6-yarali-1054672297.html

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istanbul, ataşehir, kavga, türkü, istek, şarkı