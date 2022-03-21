https://tr.sputniknews.com/20220321/umitcan-uyguna-aleyna-cakir-davasinda-verilen-hapis-cezasinin-gerekceli-karari-aciklandi-1054909902.html

Ümitcan Uygun’a 'Aleyna Çakır' davasında verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

Ümitcan Uygun’a 'Aleyna Çakır' davasında verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

Ankara'da, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i ölümünden önce darbettiği suçlamasıyla 4 yıl 10 ay hapse çarptırılan Ümitcan Uygun’a verilen cezasının... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T11:44+0300

2022-03-21T11:44+0300

2022-03-21T11:44+0300

türkiye

ümitcan uygun

aleyna çakır

kadına şiddet

kadına yönelik taciz

kadın cinayeti

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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Sema Esen'in, ölümünden önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerini sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıtı. Şikayete ilişkin yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun ve bu sırada evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir hakkında dava açıldı. Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce Ümitcan Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası, Enes Özdemir'e de 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.'Suç işleme kastıyla eve girdi'Ümitcan Uygun'a indirim uygulanmadan verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanıkların üzerinde Sema Esen'in yaşadığı eve girmeye yarayacak anahtar bulunmadığı, ev üzerinde hakimiyetlerinin tespitine olanak sağlayacak hiçbir delil sunmadıkları belirtildi. Savunmasında evin kendisine ait olduğunu ileri süren sanık Ümitcan Uygun ile mağdur Sema Esen'in olaydan önceki tarihte ayrıldıklarının sabit olduğuna dikkat çekilerek, "Olayların başlangıcının dahi bu ayrılık akabinde tarafların birbirlerine güttükleri husumet olduğunun dosya arasında bulunan internet ortamında yayınlanmış video konferans görüşmesinden anlaşıldığı, bununla birlikte mağdurun kendi rızası ile kapıyı açtığı kabul edilse dahi sanığın suç işleme kastıyla eve girdiği, eve girdikten sonra yaşanan tartışma esnasında mağdur Sema'yı ölümle tehdit ettiği ve mağdur Sema'ya tokat attığı, Sema'nın bu olay neticesinde bayıldığı, sanıkların hukuka uygun olarak eve girdiklerinin kabulünde dahi eklenen kast kapsamında sonraki hukuka aykırı davranışları nedeni ile sanıkların bu andan itibaren evde bulunmalarının yüklenen 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.Baygınken bile tehdit ettiği ortaya çıktıSanık Ümitcan Uygun'un eve girdikten sonra mağduru ölümle tehdit ettiğine, kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğu anlaşılan savunmalarına itibar edilmeyeceğine dikkat çekildi. Sanığın, mağduru darbettikten sonra telefonla yayın açarak tehditlerine devam ettiğinin video kayıtlarından anlaşıldığı, sanığın kendisini savunamayacak durumdaki mağdura karşı duyduğu öfke sonucu mağdur baygın haldeyken bile tehditlerine devam ettiğinin anlaşıldığı, sanığın söylediği sözlerin içeriği de düşünüldüğünde evde izinsiz kalmaya yönelik değil ayrı kastla 'tehdit' suçunu işlediği kabul edilerek, cezalandırılmasına karar verildiği kaydedildi.Mağdurun bilgisi dışında canlı yayın yapmışGerekçede ayrıca sanığın mağduru darbettikten sonra bu görüntülerini yine mağdurun cep telefonunu alarak, Instagram hesabından canlı yayın yayınladığına dikkat çekilip, şöyle denildi:Cezada indirime gidilmediÜmitcan Uygun hakkında suç tarihinden sonra çok sayıda benzer suçlardan devam eden soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu, dolayısı ile sanığın etkin pişmanlık göstermeyerek suç işleme konusunda ısrar ve iradesini ortaya koyduğu için hakkında takdiri indirim uygulanmadığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına, para cezasına çevrilmemesine ya da ertelenmemesine karar verildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/aleyna-cakir-davasinda-umitcan-uyguna-agirlastirilmis-muebbet-talebi-1054569582.html

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ümitcan uygun, aleyna çakır, kadına şiddet, kadına yönelik taciz, kadın cinayeti