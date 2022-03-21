VakıfBank, yurt dışından 250 milyon dolarlık kaynak sağladı

"VakıfBank olarak zorlukların ön planda olduğu bir ortamda dahi ülkemize yurt dışından yeni kaynak getirmeye devam ediyoruz. Bu dönemde iki farklı yapı altında gerçekleştirdiğimiz işlemlerle 1 yıl vadeli yaklaşık 250 milyon dolar kaynak temin etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz ki, söz konusu işlemler böyle bir küresel ortamda da olsa, VakıfBank markasının, bilinirliğinin ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin en anlamlı göstergesi olmuştur. Elde ettiğimiz bu kaynakları her zaman olduğu gibi, başta imalatçı, ihracatçı firmalarımızın ve istihdamı destekleyen projelerin finansmanında kullanmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu işlemlerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kreditör bankalara teşekkürlerimi iletiyorum."