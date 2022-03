https://tr.sputniknews.com/20220321/vakifbank-yurt-disindan-250-milyon-dolarlik-kaynak-sagladi-1054912249.html

VakıfBank, yurt dışından 250 milyon dolarlık kaynak sağladı

VakıfBank, yurt dışından 250 milyon dolarlık kaynak sağladı

VakıfBank, 2 farklı işlemle yurt dışından yaklaşık 250 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni kaynak temin etti. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

Bankadan yapılan açıklamaya göre, küresel piyasalarda artan belirsizliğe rağmen 2021 yılında uluslararası piyasalardan toplam 5,4 milyar dolar tutarında kaynak sağlayan VakıfBank, 2022 yılına 250 milyon dolarlık yeni kaynak temini ile başladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sendikasyon, seküritizasyon, Eurobond ve Çin Kalkınma Bankası'ndan temin ettikleri kredilerle birlikte 2021 yılında yurt dışından Türkiye'ye uzak ara en çok kaynak getiren banka olduklarını belirtti.Üstünsalih, "Bu kaynakların çoğunu sürdürülebilir temalı olarak sağladık. Yaptığımız her bankacılık işleminde, attığımız her adımda hem çevremizi hem de toplumumuzu işimizin merkezine koyduğumuzu her zaman vurguladık" ifadelerini kullandı.Bölgesel riskler ve küresel piyasalardaki artan endişelere değinen Üstünsalih, şunları kaydetti:

