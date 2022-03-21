https://tr.sputniknews.com/20220321/yuzlerce-denizanasi-kiyiya-vurdu-profesor-uyardi-yakinina-yaklasmayin-ve-dokunmayin-1054921447.html

Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın

Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın

Antalya Körfezi’nden geçiş yapan yüzlerce denizanası, şiddetli poyrazın oluşturduğu akıntıyla yörüngelerinden çıkarak kıyıya vurdu. Telef olan yüzlerce dev... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T15:59+0300

2022-03-21T15:59+0300

2022-03-21T15:59+0300

yaşam

akdeniz

antalya

denizanası

kıyı emniyeti genel müdürlüğü

sahil

belediye

körfez

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Bilimsel adı 'Rhopilema Nomadica' olan Kızıldeniz göçmeni ve ağırlığı 20 kiloya kadar çıkabilen denizanasının sürüleri, Antalya Körfezi'nden ana akıntıda batı yönünde geçiş yaptıkları sırada, Serik ilçesi Belek ve Boğazkent bölgelerinde kıyıya vurarak telef oldu. Sahilde cansız denizanalarını görenler şaşkınlık yaşadı. Denizanalarını ölüme götüren sebebin şiddetli poyraz olduğu bildirildi.'Kıyıya vurma nedeni şiddetli poyraz'Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, ana akıntılardan batıya doğru geçiş yapan denizanalarının, son zamanlarda Antalya'daki şiddetli poyrazın denizde kıyı yönüne doğru akıntı oluşturmasıyla yörüngelerinden saptığını bildirdi. Gökoğlu, "Kıyıya vurma nedeni; bugüne kadar çok kuvvetli bir poyraz vardı Antalya'da. Dolayısıyla poyrazın kıyıdan aldığı yüzey suları, açığa doğru sürükler. Giden yüzey sularının yerine alttan da suyu çekerek kıyıya doğru akıntı oluşturur. Böyle bir durumda ana akıntıdaki yörüngeden Körfez'in içerisine çekim oluşuyor. Dolayısıyla Belek, Boğazkent bölgesi kıyılarına çok miktarda denizanası vurdu” dedi.'Yakıcı hücreleri var'Kıyıdaki denizanaları konusunda vatandaşlara uyarılarda da bulunan Gökoğlu, “Özellikle yakma olayı bu türde çok fazla. Yakınına yaklaşmamaları, dokunmamaları lazım. Balıkçılar, vatandaşlarımız, küçük çocuklarımızın ellerine almamaları gerekiyor. Yakıcı hücreleri var. Vatandaşlarımız ellerine alıp hassas bölgelerine sürdüğü zaman yanma yaşanabilir. Kıyılar kendi kendine deformasyona uğrayacak ya da belediyenin kıyıdan temizlemesi gerekiyor” diye konuştu.Profesör, geçişin Mayıs ve Haziran ayında tamamlanmış olacağını da sözlerine ekleyip, yaz sezonunda kıyılarda denizanası yoğunluğunun azalacağını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220320/akdeniz-sahillerindeki-artan-denizanalari-icin-temastan-kacinin-uyarisi-1054891169.html

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akdeniz, antalya, denizanası, kıyı emniyeti genel müdürlüğü, sahil, belediye, körfez