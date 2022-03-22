2 bin yıllık Knidos Antik Kenti'nde deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı

© AA Kazı başkanlığından yapılan açıklamanın devamında "Burgaz Ören Yerinde tarihi antik kentin 2 bin yıllık liman kalıntıları deniz çekilince ortaya çıkmaktadır. Fakat kış ikliminin yoğun geçtiği 2022 döneminde yağış ve deniz hareketliliği, kıyıdaki erozyon ve deniz çekilmelerine bağlı olarak zaman zaman tekrar gün yüzüne çıkan bu yapı kalıntıları daha iyi görünür hale gelmektedir. Özellikle kıyı kesiminde yer alan 4 limanı ve bu liman yapılarına ait kalıntılar günümüzde yer yer görülebilmektedir. Yine bu limanların çevresinde inşa edilmiş Geç Antik Döneme tarihlenen üretim atölyeleri ve depolar kıyı şeridi boyunca görülmektedir” ifadeleri yer aldı.