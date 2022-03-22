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2 bin yıllık Knidos Antik Kenti'nde deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı
2 bin yıllık Knidos Antik Kenti'nde deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı
Muğla’nın Datça ilçesinde deniz çekilmesi sonucu liman kalıntıları ortaya çıktı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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knidos , фото, datça, antik kent, liman

2 bin yıllık Knidos Antik Kenti'nde deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı

13:44 22.03.2022 (güncellendi: 13:49 22.03.2022)
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Muğla’nın Datça ilçesinde deniz çekilmesi sonucu liman kalıntıları ortaya çıktı.
© İHAMuğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti’nde suların çekilmesiyle liman kalıntıları tekrar ortaya çıktı.
Datça’da deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti’nde suların çekilmesiyle liman kalıntıları tekrar ortaya çıktı.
© İHAKnidos antik kentinde suların çekilmesiyle liman kalıntılarının görünmesinin, zaman zaman yaşanan bir durum olduğu öğrenildi.
Datça’da deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Knidos antik kentinde suların çekilmesiyle liman kalıntılarının görünmesinin, zaman zaman yaşanan bir durum olduğu öğrenildi.
© İHAKnidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burgaz Ören Yeri'ndeki 2 bin yıllık tarihi antik kentin liman kalıntılarının, yağış ve deniz hareketliliği, kıyıdaki erozyon ve deniz çekilmelerine bağlı olarak zaman zaman gün yüzüne çıktığı belirtildi.
Datça’da deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burgaz Ören Yeri'ndeki 2 bin yıllık tarihi antik kentin liman kalıntılarının, yağış ve deniz hareketliliği, kıyıdaki erozyon ve deniz çekilmelerine bağlı olarak zaman zaman gün yüzüne çıktığı belirtildi.
© AAKazı başkanlığı, “Geçtiğimiz günlerde deniz çekilmesine bağlı olarak tekrar gün yüzüne çıkan bu kalıntılarda Muğla Valiliği destekleriyle, bölgede kazı ve araştırmaları yürüten Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığınca belgeleme çalışmaları yürütülmektedir" bilgisini verdi.
Datça’da deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kazı başkanlığı, “Geçtiğimiz günlerde deniz çekilmesine bağlı olarak tekrar gün yüzüne çıkan bu kalıntılarda Muğla Valiliği destekleriyle, bölgede kazı ve araştırmaları yürüten Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığınca belgeleme çalışmaları yürütülmektedir" bilgisini verdi.
© AAKazı başkanlığından yapılan açıklamanın devamında "Burgaz Ören Yerinde tarihi antik kentin 2 bin yıllık liman kalıntıları deniz çekilince ortaya çıkmaktadır. Fakat kış ikliminin yoğun geçtiği 2022 döneminde yağış ve deniz hareketliliği, kıyıdaki erozyon ve deniz çekilmelerine bağlı olarak zaman zaman tekrar gün yüzüne çıkan bu yapı kalıntıları daha iyi görünür hale gelmektedir. Özellikle kıyı kesiminde yer alan 4 limanı ve bu liman yapılarına ait kalıntılar günümüzde yer yer görülebilmektedir. Yine bu limanların çevresinde inşa edilmiş Geç Antik Döneme tarihlenen üretim atölyeleri ve depolar kıyı şeridi boyunca görülmektedir” ifadeleri yer aldı.
Datça’da deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kazı başkanlığından yapılan açıklamanın devamında "Burgaz Ören Yerinde tarihi antik kentin 2 bin yıllık liman kalıntıları deniz çekilince ortaya çıkmaktadır. Fakat kış ikliminin yoğun geçtiği 2022 döneminde yağış ve deniz hareketliliği, kıyıdaki erozyon ve deniz çekilmelerine bağlı olarak zaman zaman tekrar gün yüzüne çıkan bu yapı kalıntıları daha iyi görünür hale gelmektedir. Özellikle kıyı kesiminde yer alan 4 limanı ve bu liman yapılarına ait kalıntılar günümüzde yer yer görülebilmektedir. Yine bu limanların çevresinde inşa edilmiş Geç Antik Döneme tarihlenen üretim atölyeleri ve depolar kıyı şeridi boyunca görülmektedir” ifadeleri yer aldı.
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